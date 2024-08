Franco Colapinto sumará horas con Williams en 2025

Franco Colapinto será parte de un trabajo intensivo que el equipo Williams de Fórmula 1 tiene previsto para 2025. El argentino integra el programa de desarrollo de la escudería de Grove desde 2023 y desde entonces participó del rookie test de Abu Dhabi que cerró la temporada pasada y en 2024 formó parte del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. Su trabajo con el team inglés incluye, también, largas sesiones de simulador y para el año que viene sumará horas y kilómetros en pista.

Así se lo confirmó Sven Smeets, director deportivo de Williams y la persona a cargo de la academia de pilotos, a Motorsport.com. El equipo fundado por Frank Williams tendrá un equipo de pruebas para poder realizar entrenamientos privados con modelos de temporadas pasadas (por reglamento se deben utilizar chasis de, al menos, dos años de antigüedad). Esa es la manera que tiene las estructuras para darles horas de práctica a sus jóvenes talentos, como ocurrió con Jack Doohan en Alpine, Kimi Antonelli en Mercedes y Oliver Bearman en Ferrari, solo por dar un par de ejemplos.

“Estoy muy contento de que tengamos un equipo de preubas el año que viene. Así, podrá conducir un auto de F1 sin presión. Es algo fantástico para los chicos jóvenes. No podemos ofrecer muchos momentos en un coche de F1 en estos tiempos y hay cosas que para aprender que preferirías no hacer en una FP1 o un martes después de Abu Dhabi. Estoy muy contento de que el año que viene tengamos nuestro propio equipo de pruebas privadas. Y así haremos con Colapinto lo que Mercedes está haciendo con Antonelli, para que pueda prepararse mejor”, dijo Smeets.

El director deportivo aprovechó para comentar que Colapinto no era el plan B para 2025 en caso de que no se hubiera cerrado Carlos Sainz (el español será el compañero de Alex Albon), tal como el argentino dijo en una entrevista durante el parón de vacaciones del verano boreal. “Tal vez debería haberme preguntado primero, ja. Habría sido demasiado temprano. Pero Franco está haciendo un gran trabajo”, señaló. Y agregó: “Silverstone fue muy bueno porque no le avisamos con mucha antelación. Tuvo una semana para prepararse e hizo un trabajo fantástico. Y también lo está haciendo muy bien en su año de novato en F2. Tenemos muy buena relación con Franco. Probar el año que viene le va a hacer bien. Y a finales de la próxima temporada veremos dónde terminamos”.

Colapinto no será el único en girar en las pruebas privadas. Allí también estarán Zak O’Sullivan y Luke Browning, ambos integrantes del programa de desarrollo de Williams.