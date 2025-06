Franco Colapinto tuvo un viernes difícil en Spielberg: último en la FP2

Franco Colapinto cerró su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Austria con sensaciones encontradas. En la segunda sesión de entrenamientos libres, el piloto argentino se ubicó en el vigésimo y último lugar, tras marcar un tiempo de 1:06.176. La jornada del viernes en el circuito Red Bull Ring de Spielberg estuvo centrada, en su caso, en las pruebas de ritmo de carrera más que en la búsqueda de una vuelta rápida.

A pesar del resultado, Colapinto expresó que el balance del auto no fue el ideal y que aún trabaja en encontrar confianza en sectores rápidos, una de sus fortalezas habituales. “No me sentí muy cómodo, en curvas rápidas sobre todo, que es un poco mi fuerte. No tuve confianza en el auto”, señaló el bonaerense al término del día.

La diferencia respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue de 0.563 segundos en la segunda práctica. El francés marcó 1:05.613. En la primera tanda (FP1), Colapinto había sido 16º con 1:06.246, a 0.466 de Gasly.

Desde Alpine reconocieron que el trabajo del argentino estuvo centrado en pruebas con los tres compuestos de neumáticos y con carga de combustible, lo que explica en parte la diferencia con el resto de la grilla. Colapinto explicó: “Con mucha nafta fuimos más rápidos que Pierre en las dos sesiones. Hay que entender por qué, como nos pasó en Canadá, y mejorar para mañana”.

En ese sentido, se espera que el equipo pueda encontrar mejores sensaciones en la tercera práctica, que se disputará el sábado desde las 7:30 (hora argentina), antes de la clasificación oficial que ordenará la grilla para la carrera del domingo.

La actividad del Gran Premio de Austria continuará este fin de semana con la undécima fecha del campeonato. La competencia se correrá a 71 vueltas el domingo a partir de las 10:00 y representa una nueva oportunidad para Alpine, actualmente último en el Campeonato de Constructores con 11 puntos.

Colapinto, que aún busca sumar sus primeros puntos en Fórmula 1, intentará mejorar su rendimiento y acercarse a la zona media de la tabla, en una pista donde ya consiguió buenos resultados en otras categorías.