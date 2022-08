GP de Bélgica 2022 de Fórmula 1 en Spa, 14ª cita de la temporada.

Regresa la Fórmula 1 tras las vacaciones del verano europeo. Vuelve a la acción con el GP de Bélgica a disputarse en Spa este fin de semana. En la ultima antes de las vacaciones, el GP de Hungría dejó a Max Verstappen líder del Mundial después de ganar una carrera en la que partía décimo en la parrilla de salida. Los Ferrari volvieron a sufrir falta de ritmo y estrategia y sólo pudieron ser cuarto y sexto con Sainz delante de Leclerc. Hamilton y Russell completaron el podio magiar. Max’ se fue entonces tranquilo de vacaciones con 80 puntos de ventaja sobre Leclerc.

Novedades de verano

Tan pronto como todos se despertaron la mañana después del Gran Premio de Hungría, Fernando Alonso fue anunciado como piloto de Aston Martin a partir de 2023, firmando un contrato de varios años para reemplazar al retirado Sebastian Vettel. Esa noticia llegó justo cuando había rumores de que Oscar Piastri había estado en conversaciones con McLaren, y las consecuencias del movimiento de Alonso expusieron debidamente esa posición.

Alpine anunció a Piastri como el reemplazo de Alonso para el próximo año, pero sin la participación del joven australiano, quien luego refutó la afirmación y dijo que no competiría para Alpine el próximo año. Aún no se ha anunciado dónde competirá, y el futuro de Daniel Ricciardo en McLaren parece cada vez más incierto, pero hasta ahora no hay una resolución confirmada.

Si bien sigue existiendo incertidumbre sobre los asientos de Alpine y McLaren, el resto del mercado de conductores también está en el limbo.

Es poco probable que AlphaTauri mire fuera del grupo de pilotos de Red Bull si deciden hacer un cambio en lo que respecta al asiento de Yuki Tsunoda, pero los otros tres equipos aún podrían desempeñar un papel más importante en el mercado.

Alfa Romeo quedó impresionado con Zhou Guanyu esta temporada, mientras que Mick Schumacher comenzó a obtener los resultados para acompañar algunas actuaciones sólidas de Haas antes de las vacaciones de verano. Pero si un piloto del calibre de Ricciardo está disponible, es probable que haya un interés generalizado.

Horarios del GP de Bélgica de Fórmula 1

Viernes 26 de agosto

Entrenamientos libres 1 - 09.00h - 10.00h

Entrenamientos libres 2 - 12.00h – 13.00h

Sábado 27 de agosto

Entrenamientos libres 3 - 08.00h – 09.00h

Clasificación - 11.00h – 12.00h

Domingo 28 de agosto

Carrera: 10.00h (44 vueltas)