Comenzó la tercera temporada del TCR South America con triunfos de Ignacio Montenegro y Walter Hernández. Con la victoria en la primera carrera del día y la segunda posición en la competencia restante, el argentino del Honda Civic de la Squadra Martino lidera la tabla general de pilotos. Por su parte, el experimentado Hernández con el Link & Co ganó luego de veinte años tras su regreso del retiro.

En la primera carrera del día, el Honda Civic de Squadra Martino se puso al frente faltando unos cinco minutos y llegó al la bandera a cuadros con una buena ventaja sobre los brasileños Raphael Reis y Galid Osman, ambos del W2 Pro GP. Bernardo Llaver, Rafael Suzuki, Fabricio Pezzini, Walter Hernández, Juan Manuel Casella, Manuel Sapag y Frederick Balbi, completaron el Top 10.

La primera competencia tuvo una gran lucha en la punta que terminó en manos de Montenegro. Desde el cuarto lugar para atrás estuvo aún más atractiva con la batalla de Pezzini, el último campeón; Llaver, Suzuki y varios más.

“Ha sido un fin de semana ideal, con muchos puntos para el campeonato. Hacía mucho calor durante la carrera y era difícil quedarse detrás de otros autos. Un gran triunfo en la primera y buen podio en la segunda. Estoy feliz con el resultado”, comentaba Ignacio Montenegro

En la segunda la carrera con grilla invertida, Hernández aprovechó haber partido desde la primera fila para superar a Fabio Casagrande y no abandonar la punta hasta la bandera a cuadros. El podio lo completaron Montenegro y el brasileño y debutante Rafael Suzuki, trás la exclusión de Fabián Yannantuoni que había sido segundo pero fue descalificado, ya que su auto no superó la altura mínima.

“Muy feliz, agradezco al equipo por el gran auto que me dieron. Todos trabajaron mucho y me ayudaron para sacar esto adelante. Los compañeros de equipo también me ayudaron a prepararlo y me dieron muchos consejos”, decía Walter Hernández

En la Copa Trophy, el primer ganador del año fue el uruguayo Enrique Maglione y el argentino Pablo Otero fue el triunfador de la segunda. El líder de esta divisional es el último campeón, Fabio Casagrande que terminó segundo en la inicial y quinto en la posterior, además de llevarse la “pole” de Trophy.

La próxima fecha del TCR South America será en tres semanas, en Rosario.