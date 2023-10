Marcos Ligato con Subaru hizo podio en el Rally Legend

El XXI Rally Legend de San Marino se desarrolló el pasado fin de semana rindiendo homenaje al trigésimo aniversario del debut del Subaru Impreza, un auto que marcó una época en el rally mundial y que tuvo como su más destacado piloto al recordado Colin McRae.

Por eso, la familia McRae estuvo en pleno participando de este homenaje. Jimmy, el padre de Colin, compitió llevando en la butaca derecha a su nieta Hollie y también estuvo el hermano de Colin, Alister y su hijo Max. En total fueron 15 Subaru Impreza preparados en su momento por el exitoso equipo oficial Prodrive, los que estuvieron en carrera.

Entre los “ Clásicos ”, la victoria fue clara para el nueve veces campeón del mundo de motocross Tony Cairoli, acompañado por Eleonora Mori. Detrás de Cairoli arribaron algunos de los máximos protagonistas sudamericanos del Campeonato Mundial de Rally de Producción de hace unos años. El argentino Marcos Ligato, que debuto en Rally Legend, con Rubén García en las notas, acabó a 12″9 de Cairoli, precediendo al uruguayo Gustavo Trelles, con Jorge Del Buono, más atrás. Ligato y Trelles, al igual que Cairoli, también pilotaron Subaru Impreza 555 del proyecto Best, para un podio totalmente azul y amarillo, colores muy emocionantes.

Ligato había sido invitado a recordar al recordado y querido Colin McRae con estos coches históricos. «No es un regreso, es un evento especial«, aclaró previamente el cordobés, agradeciendo la invitación para un tipo de competencia al que acceden solamente pilotos de renombre que no estén en plena actividad deportiva. «El auto es de la familia de Colin McRae, así que no se lo dan a cualquiera«, advirtió el piloto de Río Ceballos, destacando el gesto y confianza que se tuvo con él.

El ganador de las tres etapas de Rally Legend entre los “ Históricos ” fue Matteo Musti, con Marsha Zanet, con un Porsche 911 RS. Simone Brusori con Salvatore Tridici y también con un Porsche 911 RS, sólo logró acercarse, por un momento, al vencedor, que, sin embargo, volvió a ampliar su ritmo hasta la victoria. Tercer puesto para el primero de los equipos de San Marino, el compuesto por Stefano Rosati, con Salvatore Tontini a bordo del Talbot Lotus con el que estuvieron presentes en casi todas las ediciones del Rallylegend.

Luca Pedersoli (múltiple campeón italiano) y Andrea Adamo, ex director del equipo Hyundai Motorsport, fueron los ganadores en la categoría WRC con un Citroën C3 WRC de 2018. En la segunda posición quedaron Sébastien Carron y Romain Lambiel (Skoda Fabia R5 2022), seguidos por Mirko Puricelli y Nicola Medici con un Citroën DS3 de 2011.

La competencia se realizó en 12 pruebas especiales de velocidad, con 85 km sobre pavimento de los 277 km del total.