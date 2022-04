Max Verstappen funda su propio equipo de carreras ¡y ficha a su padre como piloto!

El inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1 no fue el mejor para Max. Sin embargo el campeón del mundo de la temporada 2021 tomó una determinación de cara a su futuro y fundó su propio equipo de carreras. Una escudería creada para competir tanto en carreras reales como virtuales, la otra pasión del campeón del mundo.

La nueva escudería participará de varios campeonatos de Esports y de carreras reales, como el campeonato belga de Rally, donde el piloto oficial del equipo será su padre, Jos Verstappen y en la ADAC GT Masters, donde el piloto será Thierry Vermeulen, hijo su manager.

En el lado de los eSports, Verstappen estará representado por Team Redline, el equipo ganador de las 24 horas virtuales de Le Mans 2022, y con el que el campeón de F1 participó en algunos eventos virtuales.

"Las carreras siempre han sido mi mayor pasión y estoy muy feliz de compartir este amor a través del equipo Verstappen.com Racing, formado por pilotos y equipos con los que me siento muy conectado. Estoy muy orgulloso de que, a través del equipo Verstappen.com Racing, pueda compartir el amor por las carreras con pilotos y equipos a los que me siento estrechamente ligado, dijo Max

El piloto de Red Bull será el patrocinador de un Audi R8 LMS GT3 Evo II, del equipo Car Collection, con los pilotos Mattia Drudi y Thierry Vermeulen como seleccionados para su nuevo proyecto.

De hecho, no sorprende el fichaje del segundo, piloto de 20 años e hijo de Raymond Vermeulen, representante del campeón, y nuevo pupilo de su padre, Jos Verstappen. De hecho, el objetivo de Max es llevar a Thierry "hasta el DTM".

Verstappen no podía estar más que agradecido: "Después de cerrar un acuerdo a largo plazo con Red Bull Racing a principios de este año, estoy muy contento de formar parte de la familia Red Bull durante muchos años. La estrecha asociación con Red Bull como empresa también se refleja en el hecho de que están apoyando al equipo Verstappen.com Racing para los próximos años, lo que me hace sentir muy orgulloso. No puedo esperar a empezar y seguir empujando a tope". Una iniciativa que, además, considera muy gratificante al poder "compartir mis conocimientos en materia de competición con ellos y creo que esto ayudará a todo el mundo a mejorar".