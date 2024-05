Mezclado. Así fue el primer día del GP de Emilia-Romagna, séptima cita de la 75ª temporada de Fórmula 1. Algo quedó claro: Charles Leclerc fue el más veloz de la jornada y lideró las dos tandas de entrenamientos. Si bien apenas se trató de los ensayos y la realidad, como siempre, se verá en la clasificación, Ferrari se mostró muy competitivo en Imola, con el estreno del paquete de mejoras aerodinámicas que los ingenieros decidieron poner en pista. Fueron ocho los puntos actualizados en el SF-24. Del monegasco para atrás todo fue más variado.

Oscar Piastri fue segundo, dando la pauta una vez más de lo fuerte que está McLaren, equipo que llega aún con aroma a champán tras el éxito de Lando Norris en Miami. El flamante vencedor optó por no cerrar la vuelta rápida que lo dejaría bien arriba y aparece 12º en la tabla. ¿El tercero? ¡Yuki Tsunoda! El japonés se mostró competitivo con el Racing Bulls y quedó delante de la dupla de Mercedes: Lewis Hamilton (cuarto) y George Russel (quinto).

¿Y Max Verstappen? En el simulador. Y en la pista. En Nürburgring y en Imola. No, no hay errores en esta crónica. El tricampeón tiene un fin de semana ajetreado por delante. Y después del entrenamiento se podría decir que deberá tener mucho trabajo. Porque su Red Bull no se mostró firme en el primer entrenamiento y, en el segundo, si mejoró el balance, no fue rápido. El neerlandés no estuvo cómodo y buena prueba de eso fueron los dos despistes que protagonizó.

Tal vez le vaya mejor con el auto del Team Redline con el que también correrá este fin de semana en las 24 Horas de Nürburgring virtuales. El monarca de F1 es un asiduo participante de las iRacing y no se perderá la chance de disputar la competencia en el mítico Nordschleife. “Por supuesto, mi prioridad es Imola, pero si tengo algo de tiempo libre…”, dijo Max cuando se lo consultó por el tema. “Es una carrera de 24 horas y somos cuatro en el coche", agregó.

Verstappen encargó una plataforma de simulador que puede llevar a las carreras en Europa y está pendiente de contar con buena conexión de Internet en los lugares que pernocta. Con respecto a la carrera de Nürburgring, avisó que su participación sería únicamente en la noche del sábado y el domingo a la mañana, y que podría girar entre dos y cuatro horas. “No podrá ser en la noche, porque tengo que dormir mis horas para empezar el domingo bien descansado. Pero no pueden decirme en qué debo ocupar mis noches de sábado. La gente puede salir a cenar, hacer locuras. En mi tiempo libre soy lo suficientemente profesional como para ver por mí mismo qué puedo hacer”.

No será la primera vez que Verstappen corra una carrera de iRacing en el mismo fin de semana en el que está disputando un Gran Premio de F1; la diferencia es que esta vez lo contó. Eso sí, la noche del viernes no podrá ni acercarse al simulador, porque junto con Red Bull deberán trabajar mucho para mejorar el RB20, que no fue el mismo de siempre. Pero, así como para saber si el dominio de Leclerc es real hay que esperar a la clasificación, con el auto austríaco del campeón también habrá que aguardar.