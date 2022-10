Verstappen, más cerca del título en la F1 tras alcanzar la pole en Suzuka

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), campeón vigente y líder de la temporada actual, quedó este sábado más cerca de renovar su título en la Fórmula 1 después de asegurar el primer puesto de salida para el Gran Premio de Japón.

"MadMax" hizo la pole position en el circuito de Suzuka con una centésima de diferencia respecto del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), uno de los dos pilotos que le discute tímidamente su hegemonía en la categoría reina.

El neerlandés logrará el bicampeonato en la madrugada del domingo en Argentina si gana la carrera y obtiene el punto bonus por vuelta rápida, de lo contrario, deberá depender de las posiciones de los dos rivales que aún tienen chances matemáticas de superarlo cuando restan cinco competencias, incluida la de Japón.

En cualquier otro caso, necesitará lograr ocho puntos más que Leclerc y seis más que su compañero de escudería, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, que partirá desde el cuarto lugar, detrás del español Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

En la clasificación general de la temporada, Verstappen aventaja por 104 y 106 puntos a los dos corredores que fueron capaces, junto a Sainz, de ganar este año alguna de las seis carreras que se le escaparon el campeón defensor.

"Estoy muy feliz de salir desde la pole, y también muy feliz de volver aquí", dijo Verstappen al ganar la clasificación por primera vez en Japón, que retorna al calendario de la F1 luego de dos años de ausencia por la pandemia.

El neerlandés debió ratificar su primer lugar ante los comisarios deportivos que analizaron un incidente con el británico Lando Norris (McLaren), quien debió protagonizar una maniobra para eludir el Red Bull.

Las autoridades del GP nipón estimaron que la conducta del líder no merecía sanción pero sí una advertencia. "He querido acelerar, pero mis neumáticos estaban un poco fríos, por lo que tuve un momento complicado. Está claro que Lando intentaba adelantarme en ese mismo momento, por lo que me tuvo que evitar. Pero felizmente, no pasó nada", justificó el neerlandés.

Los diez primeros puestos de salida, del quinto al último, se completaron con el francés Esteban Ocon (Alpine), el británico Lewis Hamilton (Mercedes), el español Fernando Alonson (Alpine), el británico George Russell (Mercedes), el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) y Norris (McLaren).

El GP de Japón, 18va. fecha del año, se disputará con probabilidades de lluvia (40% al inicio de la prueba y 80% hacia el final), desde las 2:00 de Argentina con transmisión de Fox Sports y la plataforma Star+.

Las últimas seis ediciones fueron conseguidas por la escudería Mercedes con el británico Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017 y 2018), el alemán Nico Rosberg (2016) y el finlandés Valtteri Bottas (2019). Red Bull no gana en Suzuka desde 2013 con el alemán Sebastian Vettel.