Neuville con Hyundai domina en Croacia

Thierry Neuville aprovechó al máximo su posición de salida el viernes por la mañana en el Rally de Croacia. Neuville la ruta en esta jornada inaugural, y el belga extrajo todas las ventajas que ofrece la superficie más limpia y menos contaminada para llegar a la asistencia de mitad de etapa a la cabeza del pelotón.

A pesar de la falta de agarre en el tren delantero de su Hyundai i20 N, Neuville sólo fue superado una vez, en la prueba de Jaškovo - Mali Modruš Potok, cuando su rival del Toyota GR Yaris, Elfyn Evans, le aventajó en 1,7 segundos. Evans se mantuvo segundo en el ecuador de la jornada, con 12,9 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Sébastien Ogier, tercero.

"No puedo atacar", dijo Neuville. "Tengo que ser muy fino y limpio, no hay manera de que empuje porque si no, no funciona. Me gustaría ir un poco más rápido, pero es lo que hay. Son condiciones complicadas y si no hay feeling es difícil".

Ogier fue sexto en el orden de salida. Se enfrentó a unas condiciones resbaladizas con barro que los coches que le precedían arrastraban hasta la línea de meta, y un lento pinchazo en la primera etapa hizo que su clasificación entre los tres primeros fuera aún más impresionante. Ott Tänak se encontró con unas carreteras igual de sucias y se quedó a 15,8 segundos de Ogier, cuarto en la general, después de luchar por ganar confianza.

Adrien Fourmaux se vio perjudicado por el sobrecalentamiento de los neumáticos en el TC1, pero rápidamente volvió a su M-Sport Ford Puma para terminar el bucle a sólo 4,3 segundos de Tänak en quinta posición. Tenía más de medio minuto de ventaja sobre el piloto de Toyota Takamoto Katsuta, que explicó que había sido difícil confiar en la información proporcionada por su equipo de ruta.

Andreas Mikkelsen, de Hyundai, se quedó a más de un minuto del liderato, y su posición no se vio favorecida por un costoso exceso de velocidad en la segunda especial. El novato de Puma Grégoire Munster se mantuvo octavo, mientras que los líderes del WRC2 Nikolay Gryazin y Yohan Rossel completaron la clasificación.

Clasificación hasta SS6

1. Neuville Hyundai 47:13:8

2. Evans Toyota +0.1

3. Ogier Toyota +18.0

4.Tänak Hyundai +40.1

5. Fourmaux Ford +47.8

6. Katsuta Toyota +1:31.0