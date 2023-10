Red Bull con decoración diseñada por un "argentino" para el GP de EE.UU.

Por segunda vez esta temporada, Red Bull ha convertido su coche RB19 en un lienzo para sus fans. El diseño ganador de la competencia Make Your Mark del equipo decorará las máquinas ganadoras del campeonato 2023 de Max Verstappen y Sergio Pérez en el Circuito de las Américas este fin de semana.

En la competencia, los fanáticos de Red Bull tienen el desafío de diseñar una decoración personalizada para cada uno de los tres Grandes Premios en los Estados Unidos esta temporada , el primero apareció en Miami en mayo y el tercero debutará en la ronda de Las Vegas del próximo mes.

El diseño ganador para Austin, de Franco Cavallone de Argentina, se inspira en la bandera de la estrella solitaria de Texas y presenta líneas audaces y amplias de rojo, blanco y azul a lo largo del chasis y las aletas delanteras y traseras del RB19, junto con ornamentados.

El patrocinador oficial de la escudería, Oracle, convocó una campaña donde se presentaron más de 2.000 diseños inéditos. Todos ellos fueron revisados minuciosamente y con más de 25.000 votos, el ganador para el Gran Premio de Estados Unidos fue el de Cavallone, que está inspirado en la bandera Lone Star de Texas.

"¡Soy un diseñador gráfico independiente y esto es sin duda lo más emocionante que he diseñado!" dijo Franco, quien viajó en avión a Austin esta semana para ver su librea en persona. "Es como un sueño que esto me esté sucediendo, ver mi diseño en el auto será el mejor día de mi vida, no puedo esperar a verlo en la pista".

"Es realmente emocionante ver cómo esta competición única dirigida por los aficionados cobra vida y coincide con el crecimiento de la Fórmula 1 y de nuestros seguidores en los EE. UU.", comentó el director del equipo Red Bull, Christian Horner. "Creo que Franco ha hecho un excelente trabajo y el auto luce increíble mostrando los colores y la cultura texana".

Para el GP en Miami, el diseño había sido de una argentina Martina Andriano y evidentemente sirvió de inspiración para el diseño que lucirán este fin de semana los Red Bull en Texas.