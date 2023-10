Matías Burstein, el hombre de 41 años, de quien no se sabía nada luego de que asistiera a la fiesta electrónica cercana a la Franja de Gaza, murió asesinado tras ser capturado por Hamas en Israel. La noticia fue confirmada por Cancillería Argentina y la familia de la víctima, a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Facebook, Fanny Burstein, madre de Matías, le envió un mensaje público a la periodista Eleonora Cole para informarle la noticia: “Ayer tuvimos la entrevista, deseo y me siento en la obligación de informarle a usted y a Paulino Rodríguez que mañana nos despediremos de nuestro adorado hijo Matías Burstein, el que fue asesinado a sangre fría por Hamas y con una pequeña esperanza de recuperar a nuestra nuera, de quien aún no tenemos noticia alguna. Gracias nuevamente por haberse interesado en contar nuestra historia la cual lamentablemente tuvo un cruel final”.

La última imagen de Matías, antes de ser secuestrado por Hamas, quedó registrada por un desconocido. La misma data del sábado 7 de octubre de 2023, donde se lo puede ver con una remera negra y bermudas insultando en hebreo ante el atasco de coches en una ruta del desierto israelí.