El Rally de Finlandia, del 3 al 6 de agosto, es la prueba emblemática, caracterizada por sus saltos de alta velocidad y revuelven el estómago, que se ha convertido en el paraíso de entusiastas y pilotos por igual.

Este año los organizadores han introducido un itinerario renovado, con un impresionante 27% del kilometraje completamente nuevo para la cita de esta semana. Suaves y rapidísimas carreteras de tierra, enterradas entre bosques y lagos, se caracterizan por enormes saltos. El rally más rápido del campeonato y el que todos los pilotos quieren ganar, la valentía y el compromiso son esenciales aquí más que en ningún otro lugar.

La ceremonia de inicio del miércoles en el puerto de la ciudad anfitriona, Jyväskylä, es el preludio del shakedown del jueves por la mañana en Rannankylä (4,48 km), pero la verdadera acción comienza esa misma tarde con el tramo urbano de Harju (3,48 km), de superficie mixta, ante una gran multitud en el centro de Jyväskylä. Los mayores cambios en el recorrido se producirán el viernes, cuando se disputen nueve tramos y 104,76 kilómetros de competición al noreste de Jyväskylä.

La primera especial, Laukaa (11,78 km), es un nombre familiar, pero presenta una nueva salida y algunos saltos épicos. La siguiente es una versión renovada de Lankamaa (14,21 km), que precede al legendario tramo de Myhinpää (15,51 km), que vuelve al itinerario por primera vez desde 2015. Halttula (9,14 km) es totalmente nuevo para 2023 y completa el bucle, que se repite después de la asistencia antes de que una nueva pasada por Harju del jueves complete el día.

El sábado se disputa la etapa más larga del rallye, con ocho tramos que totalizan 160,68 km de competición. Se abre con otro nuevo tramo en Västilä (18,94 km), seguido de legendario Päijälä (20,19 km), Rapsula (20,56 km) y Vekkula, el tramo más largo del rallye con 20,65 km. Las cuatro especiales se repiten por la tarde después de la asistencia.

La jornada final del domingo consta de dos tramos de doble pasada alrededor de la ciudad de Himos, Moksi-Sahloinen (16,56 km) y Himos-Jämsä (9,26 km) antes de una zona de montaje de neumáticos en Himos. Este último tramo será el que reparte untos de bonificación, el Wolf Power Stage. Los 22 tramos suman 320,56 km en un recorrido total de 1471,63 km.

Jari-Matti Latvala vuelve al volante

Jari-Matti Latvala se inscribio al Rally de Finlandia en un auto adicional de Toyota GAZOO Racing. El finlandés, quien desde finales de 2020 es director del equipo, no ha disputado un evento del Mundial desde ese mismo año, cuando manejó un Yaris privado en Suecia, poco antes de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Tras recibir permiso de Akio Toyoda, Presidente del Consejo de Administración de la marca, Latvala hará su primera aparición con los modelos de generación nueva de la categoría en su prueba de casa.

«Bueno, la historia comenzó creo que después del final de la temporada 2022, cuando estaba en Japón y hablaba con «Morizo», nuestro Presidente», reveló. «Le dije que tenía el sueño de experimentar un auto de Rally1, porque en los últimos 20 años he experimentado todos los World Rally Cars y todas las evoluciones de estos coches, pero no tengo experiencia en Rally1 y me gustaría experimentarlo antes de los 40 años».

«Morizo dijo: ‘Sí, tenemos que hacerlo, ¡hagámoslo!’ Pero no nos pusimos de acuerdo sobre cuándo lo haríamos. Así que para esta temporada, hemos tenido este cuarto auto disponible para rentar y de repente, ya a principios de año, Akio dijo: ‘Podemos hacerlo este año, ¡hagámoslo este año!’. También dijo que iría al Rally de Finlandia, y pensamos que quizá podría ser una buena idea. Así fue como se acordó».