Werner se llevó la victoria en Toay y quedó al frente de la Copa de Oro del TC

La Copa de Oro del Turismo Carretera entra en su fase decisiva, y el título se resolverá en la última fecha de la temporada. Mariano Werner logró una importante victoria en Toay, que lo posicionó como líder del certamen, desplazando a Julián Santero, quien llegaba a la competencia como puntero. Con esta victoria, Werner alcanzó su tercer triunfo del año y se convirtió en el nuevo favorito para llevarse la corona, con 167,5 puntos, 12,5 más que Santero, que quedó en el segundo puesto.

El entrerriano, quien ya había sido campeón en 2020, 2021 y 2023, dominó la carrera desde el inicio. A pesar de largar tercero, tras quedarse con la serie más lenta de la mañana, Werner se mostró superior a sus rivales y, en un par de maniobras espectaculares, superó a Santiago Mangoni y Juan Martín Trucco, para tomar la punta en la octava y décima vuelta, respectivamente. A partir de allí, manejó con comodidad y cruzó la meta con una ventaja de más de tres segundos sobre Agustín Canapino, quien terminó en el segundo lugar tras una gran remontada desde el sexto puesto.

El triunfo en Toay, sumado a su victoria en San Nicolás en la fecha anterior, le permite a Werner encarar la última fecha con una sólida ventaja. Sin embargo, la batalla por el campeonato sigue abierta, ya que la competencia de La Plata, prevista para el 1 de diciembre, entregará un 50% más de puntos, lo que podría cambiar el curso del campeonato. De hecho, la última fecha repartirá 70,5 puntos en total (3 por la pole, 7,5 por triunfo en una serie y 60 por la final), lo que deja a siete pilotos con chances matemáticas de consagrarse.

Además de Werner y Santero, quienes dominan la clasificación, los pilotos Santiago Mangoni (138 puntos), Germán Todino (125), Valentín Aguirre (125), Mauricio Lambiris (122,5) y Diego Ciantini (111,5) también mantienen esperanzas de ser campeones. Cabe destacar que Mangoni y Lambiris necesitan ganar la última fecha para poder aspirar al título, ya que aún deben cumplir con la victoria obligatoria por reglamento para acceder a la corona.

Werner, que con su victoria sumó la 27ª de su carrera en la categoría, se encuentra en la mejor posición para alcanzar su cuarta corona, aunque se mostró cauteloso ante la definición. "Ahora a disfrutarlo y a dejar todo en La Plata. Queda una carrera y depende todo de mí. Pero en el TC, en el deporte en realidad, todo puede pasar", comentó el piloto de Ford Mustang, quien se muestra confiado pero consciente de la incertidumbre que caracteriza al Turismo Carretera.

Por su parte, Santero, quien llegó a la fecha como líder de la Copa de Oro, tuvo una actuación decepcionante en Toay, finalizando en el 11° lugar. Sin embargo, el mendocino no pierde la esperanza: "No fue una mala final, fuimos más de cola y con menos ritmo de lo que esperábamos, pero es sorprendente el ritmo del resto. Igual, si Mariano gana todo, no hay nada que hacer...", comentó tras la carrera.