Mourinho se lamenta por la ausencia de Paulo Dybala

El entrenador de la Roma de Italia, el portugués José Mourinho, le dio gran importancia a la ausencia del campeón mundial Paulo Dybala en el cotejo de mañana ante Milan por la Serie A al señalar que no tiene recambio de ese nivel

"Para Roma no tener a Dybala no es como cuando Pep Guardiola no tiene al noruego Erling Haaland u otros, él siempre tiene grandes alternativas" señaló el portugués ante la ausencia del cordobés quien se lesionó jugando el clásico ante Lazio por la Copa Italia el pasado miércoles.

"No culpo a nadie, pero la Roma está viviendo una situación de Fairplay Financiero con limitaciones, eso se ve en el campo durante la temporada. Dybala es un jugador especial que juega en un equipo que tiene jugadores igualmente especiales pero no tenemos otro como él", dijo Mourinho.

El DT agregó finalmente "Si alguien no quiere entender que la Roma sin Dybala es diferente, no sé qué hacer, es la realidad"

Roma está octavo en la Serie A con 29 unidades, lejos del puntero Inter que suma 48 unidades y se prepara para jugar el mes próximo ante el Feyenoord de Países Bajos por los 16vos. de final de la Liga de Europa, certamen en el que perdió la final 2023 ante Sevilla de España.

Fuente: Télam.