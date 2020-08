Poco a poco, Néstor Ortigoza demostró toda su jerarquía en Estudiantes de Río Cuarto hasta convertirse en un jugador indispensable para el equipo. La gente comenzó a quererlo y él está a gusto en el club. Por eso sus referencias sobre el futuro fueron muy claras.

"Tengo palabra, asumí un compromiso y lo quiero cumplir. No lo voy a dejar a Estudiantes de Río Cuarto, me quedo acá por más que vengan a buscarme de otro club, porque tengo palabra", expresó el mediocampista en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Y agregó: "Estoy bárbaro, que los hinchas se queden tranquilos. A mi me motivó cuando me habló el presidente de Estudiantes (Alicio Dagatti). Me siento cómodo, le agarré cariño a mis compañeros. Estoy disfrutando de estar acá".

Desde que llegó al club, a principios de este año, Ortigoza, que en octubre cumplirá 36 años, disputó cuatro encuentros en Estudiantes. A pesar de los pocos minutos, exhibió un muy buen nivel. "Ojalá podamos cumplir el sueño de llevar a Estudiantes de Río Cuarto a Primera División", cerró.

Vía TyC Sports