Nicolás Galatro y sus perspectivas de cara a la segunda parte del SÚPER RUGBY AMÉRICAS

Con una mirada reflexiva y crítica, Galatro, manifestó cómo se siente con respecto al nivel de juego conseguido hasta el momento:

“Creo que todavía no tuvimos el éxito esperado, no estamos siendo lo intenso que buscamos durante todos los entrenamientos y tampoco estamos siendo regulares. Nos habíamos propuesto este año levantar mucho más el ritmo, independientemente del rival, pero entendemos que hay factores que a veces no podemos controlar. El éxito esperado lo vamos a tener cuando podamos ser regularmente intensos, independientemente del resultado”, expresó.

Nicolás destacó los aspectos a mejorar para la segunda etapa del torneo: "Antes que nada, la regularidad. Todavía tenemos lagunas, un defecto que arrastramos del año pasado y quizás también diría el control de pelota. No estamos concretando todo lo que generamos por fallas en la última parte de los partidos, que es cuando tenemos que ser más clínicos". Dogos XV se encuentra segundo con 25 puntos, a uno de Pampas y lo persigue Yacaré, franquicia de Paraguay, con 20 puntos.

Teniendo en cuenta los rivales que vienen, El Head Coach manifestó: “En este campeonato, como ya es sabido, al haber muy pocos o ningún amistoso previo al campeonato, los equipos van mejorando a medida que se avanza, y seguramente todos van a mejorar y se va a ver, en esta ronda, un nivel más alto”.

Con un liderazgo sereno y una mentalidad enfocada en el trabajo duro y la superación constante, Nicolás Galatro y su equipo de trabajo están listos para enfrentar los desafíos que les depara la segunda mitad. A los fanáticos de Dogos XV, el hombre nacido en Olivos Rugby, les dejo un mensaje:

“Que sigan acompañando como lo hacen hasta ahora. No hay ninguna plaza que se le pueda comparar a la nuestra. Para nosotros es un valor agregado jugar para toda esa gente que viene de todo el país y llena la cancha todos los partidos. Muchas veces nos sorprenden, por la cantidad y como hacen sentir el apoyo. Nosotros queremos que cada vez que vengan puedan disfrutar de un buen partido y, cuando no lo logramos, nos vamos amargados porque les fallamos a ellos también”, cerró el entrenador.

Dogos XV arranca la segunda mitad del torneo visitando a American Raptors, el próximo domingo a las 15.00.

Vía: UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY