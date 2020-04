Al igual que Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, quien manifestó que la idea de volver al torneo de 30 equipos no le parece seria, Nicolás Russo también se paró en la vereda contraria al posible regreso del fútbol argentino con un campeonato multitudinario.

"Desde Lanús no vamos a aceptar que el próximo torneo sea de 30 equipos. Eventualmente se votará y demás, pero no estamos de acuerdo", afirmó el presidente del Granate en diálogo con AM 630.

Y agregó: "Se ha atribuido eso a un pedido político, pero el Gobierno Nacional no tiene nada que ver en esto. Quien opera estas cosas son dirigentes de clubes que tienen problemas y quieren ascender, o tienen problemas con el promedio, entonces tiran con eso. Es lógico, cada dirigente quiere lo mejor para su club".