Continúa la salida de deportistas argentinos de distintas disciplinas hacia Europa, particularmente, con el fin de continuar con sus carreras y de buscar un lugar seguro para tener continuidad en la competencia

Ahora quien tomó la determinación de emigrar es Dalila Ippolito, mediocampista de UAI Urquiza, equipo emblema del fútbol femenino en Argentina, que jugará desde la próxima temporada en Juventus de Italia, último campeón en ese país.

La jugadora tiene 18 años y se inició en River Plate, en donde jugó entre 2015 y 2018. También participó en el seleccionado nacional que jugó el mundial de Francia 2019.

"Siendo tan chica, tener la chance de jugar afuera no es común, entonces sentí que la tenía que aprovechar. No podía decir que no a una propuesta tan linda y tan interesante", dijo Dalila, quien agregó: "Ir a jugar a Italia va a ser un cambio rotundo en mi vida. Mi objetivo es poder vivir del fútbol", manifestó en distintas entrevistas con Infobae y radio Rivadavia.

En el torneo argentino que quedó sin definirse y en la Copa Libertadores, Ippolito disputó 13 partidos en los que hizo dos goles e hizo dos asistencias.

Italia representa un lugar de crecimiento para el fútbol femenino. Todavía no es potencia europea, pero busca desarrollarse para tener preponderancia en el continente y en el mundo.