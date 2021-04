La posible llegada del alero argentino Gabriel Deck a Oklahoma City Thunder sacudió al mundo del basquetbol argentino, que ahora podría pasar a tener a dos representantes en la NBA.

Ahora bien, ¿a qué equipo llega el Tortu?

En primer lugar, Oklahoma City es claramente un equipo en plena reconstrucción. Es sabido que en la NBA se necesitan, al menos, dos grandes estrellas para lograr hacer ruido en los Playoffs y hoy los Thunder no las tienen. Esto no quiere decir, sin embargo, que no tengan proyección.