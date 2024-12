Palazo de la Ligue 1 para Cristiano Ronaldo

Aunque ya no comparten competencia, como ocurrió durante los nueve años que Cristiano Ronaldo jugó en Real Madrid mientras Lionel Messi lo hacía en Barcelona, ni confrontan por los premios individuales más importantes del año (Balón de Oro, The Best), siempre hay algún resquicio por el que se filtra la rivalidad futbolística que sostuvieron estas dos figuras ya históricas. Muchos consideran que fue un duelo que contribuyó a la superación personal de cada uno. Al logro o la actuación deslumbrante de uno le seguía la respuesta del otro. De hecho, siguen ocupando los dos primeros puestos como máximos goleadores de la Champions League (Cristiano 141 y Messi 129).

La actualidad de ambos como jugadores de club los encuentra en ligas menores, en la Pro League de Arabia Saudita y la MLS de los Estados Unidos. Aun así, continúan cosechando distinciones personales. Cristiano acaba de ser premiado como el Mejor Jugador de Medio Oriente y Máximo goleador de todos los tiempos durante los Globe Soccer Awards, organizados en Dubai. A lo largo de 2024 convirtió 41 goles para Al Nassr por todas las competencias oficiales, aunque no conquistó ningún título colectivo, en torneos de Arabia Saudita o las copas continentales asiáticas.

Cristiano, que completó dos años en Al Nassr, fue una especie de mascarón de proa para potenciar al fútbol saudita cuando se incorporó a principios de 2023, tras cerrar una larga trayectoria en clubes europeos. El portugués, públicamente, invitaba a otras figuras a sumarse a la Pro League, a la que ubicaba en un nivel superior a la Ligue 1 de Francia.

En ocasión de los Globe Soccer Awards, Cristiano volvió a arremeter contra el torneo de primera división de Francia, donde nunca jugó, al compararlo con las condiciones más exigentes que debe afrontar en Arabia Saudita: “La Liga saudí es mejor que la Ligue 1. En Francia solo existe el PSG, el resto está acabado. Si no me creen, intenten correr con 39 o 40 grados y compruébenlo”.

Conocida la postura de Cristiano, la Ligue 1, a través de su cuenta en X en español, respondió con una ironía: “Leo Messi jugando con 38 grados”, acompañado de la imagen de Leo acariciando la copa del mundo tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. O sea, Messi triunfó bajó las rigurosas condiciones climáticas. Y fue en un Mundial, no en la Pro League.

Durante sus dos años en el fútbol francés, Messi nunca sintió una protección especial, ni de parte de Paris Saint Germain ni de la Federación Francesa de Fútbol. La relación distante se tensó más después de la final del Mundial ante Francia, con Kylian Mbappé como compañero de equipo. Seis meses después decidió continuar su carrera en Inter Miami. Pero en este caso, que Francia haya elegido a Messi para defenderse tiene relación con golpear a Cristiano con lo que más le duele: ponerlo por debajo de Leo .

Con respecto a otros temas, Cristiano se mostró en desacuerdo con la premiación del último Balón de Oro: “Vinicius tendría que haber ganado el Balón de Oro. Rodrigo también lo merecía, pero Vinicius ganó la Champions League, marcó en la final... No me importa decirlo, fue injusto.”

El próximo 5 de febrero Cristiano cumplirá 40 años y le quedarán seis meses de contrato con Al Nassr. No dio indicios sobre cuál será su futuro inmediato, pero sí dejó en claro lo que pretende para cuando se retire del fútbol: “No soy entrenador, nunca seré entrenador. Tampoco seré presidente, pero tal vez podría convertirme en propietario de un club. Siempre dependerá del momento y de las oportunidades”.

El portugués tiene una consideración especial por Manchester United, donde su carrera tuvo un gran despegue tras debutar en primera división con Sporting Lisboa. Últimamente fue muy crítico con el rumbo que tomó el club, cuya última época dorada fue bajo Alex Ferguson, su entrenador durante los seis años en el United, hasta que su pase lo compró Real Madrid en poco menos de 100 millones de euros.

En la ceremonia de premiación, Cristiano dejó una frase contundente sobre los Diablos Rojos: “Si fuera el dueño del Manchester United, lo arreglaría todo. El problema no es solo el entrenador, es toda la estructura. Todavía soy muy joven, tengo muchos planes y sueños por delante. Recuerden lo que digo: seré dueño de un gran club”.

Desde hace un par de meses, Manchester United es dirigido por el portugués Ruben Amorim, a quien no están acompañando los buenos resultados. Cristiano expresó sobre su compatriota: “Amorim hizo un trabajo fantástico en Portugal con mi Sporting. Pero la Premier League es diferente, la liga más competitiva del mundo. Sabía que iba a ser duro y que seguiría la tormenta. Espero lo mejor para el Manchester United porque es un club al que sigo queriendo”.