Pasó la primera EXPO FEM'23 del Deporte y la actividad física para la Mujer

La Subsecretaría de Deporte y Recreación, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Gestión General de Gabinete de la Municipalidad de Córdoba, presentó la primera ExpoFem´23, junto a federaciones deportivas y áreas gubernamentales, tanto provinciales como municipales.

Daniel Passerini, vice intendente de la ciudad de Córdoba, estuvo presente en el Club Municipalidad y junto a Medardo Ligorria, subsecretario de Deporte y Recreación de la Municipalidad, presentaron el evento.

El vice intendente Daniel Passerini celebró la iniciativa: “Acá estamos cumpliendo uno de los objetivos que nos habíamos planteado con Martín (Llaryora), que era abrir las disciplinas hacia todas las mujeres de la ciudad. Hubo una decisión muy fuerte que reflejamos en el presupuesto municipal, donde se destinan fondos para que cada club tenga herramientas para garantizar el derecho al deporte que tienen las mujeres en Córdoba más que en cualquier otro lugar. Veo con mucho entusiasmo que se están cumpliendo aquellos objetivos y que vamos por más. No queremos que algún club tenga que cerrar una disciplina por falta de acompañamiento. Con Martín tenemos la premisa del Estado presente y la comunidad organizada y eso significa clubes, federaciones y asociaciones civiles junto al Estado municipal acompañando, apoyando y promoviendo. Hacia adelante va a ser todavía mejor, no sólo con mayor presupuesto sino que vamos a tener mayor cantidad de obras en los clubes para que las disciplinas puedan desarrollarse y que ninguna mujer en Córdoba diga que quiere practicar deporte y no puede”.

Medardo Ligorria destacó el avance de la mujer en la práctica deportiva: “Día a día, el deporte femenino está ganando más espacios. Quiero agradecer a todas las instituciones, federaciones, asociaciones, clubes y a todos los que nos acompañan. Gracias por estar. Gracias a las familias. Nunca dejen de acompañar a sus hijos porque lo más hermoso y lo más importante que se van a llevar nuestros hijos es el acompañamiento de los padres”.

Se sumaron a esta iniciativa el Ministerio de la Mujer, el COyS, la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, la Dirección de Deporte de la Universidad de Córdoba, la Federación de Educación Física, la Dirección de Protección de Derechos Participativos e Inclusión de la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba a través de sus Parques Educativos y el Instituto Atlético Central Córdoba. Bike Us, Moplex y Marea fueron las empresas que confiaron convencidos de los objetivos de esta ExpoFem.

También formaron parte de este evento, ya sea con stand o con exhibiciones, la Federación Cordobesa de Patín, la Unión Cordobesa de Ruby, Federación Cordobesa de Béisbol y Softbol, la Asociación Cordobesa de Básquetbol, Asociación Cordobesa de Squash, Federación de Padel de la Provincia, Federación de Taekwondo y la Federación Ciclista Córdoba.

La actividad, de acceso libre y gratuita, se realizó en el predio del Club Municipalidad, tuvo stands que brindaron información de distintos deportes y actividades (ubicación del club o la Federación, beneficios de la disciplina, costos de la actividad, etc.), exhibiciones de prácticas deportivas y físicas y charlas, capacitaciones educativas y formativas que respondieron a las campañas de concientización con respecto al deporte, la salud y el género.

La ExpoFem´23 se diseñó para promover la participación, orientación, la inclusión y el desarrollo de las diferentes propuestas deportivas provinciales y municipales a nivel privado o estatal.

En esa promoción se encolumnan los objetivos de la Municipalidad de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Deporte y Recreación, con actividades y eventos que se plasman diariamente en la entrega de subsidios a los clubes de la Ciudad para el desarrollo del deporte femenino, la realización de la Liga Municipal de Básquet Femenino o distintos Campus cuyo público destinatario siempre fue la mujer.