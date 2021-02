Ya trascendió que Boca Juniors y Los Ángeles Galaxy, finalmente, acordaron la transferencia de Cristian Pavón a la MLS por 7 millones de dólares libres de impuestos por el 50% de la ficha.

En ese marco, el abogado de Gisela Marisol Doyle, la mujer que lo denunció por abuso, pidió ante la Fiscalía de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, que le dicten la prisión preventiva y prohíban la salida del país.

Ahora se espera la decisión del juez, que resultará determinante para la concreción o no del pase.

“No habiendo sido citado a declarar, solicito que recepte su declaración y ordene su prisión preventiva ya que existen vehementes indicios de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”, señala el documento presentada por el abogado Luciano Bartolomé Bocco.

Cristian Pavón afronta una grave denuncia por presunto abuso sexual

Doyle denunció que el supuesto abuso sucedió la noche del 1º de noviembre del 2019, en la localidad de La Bolsa.

La joven asistió con amigos a una reunión donde estaba presente el futbolista.

“Dios hará justicia también. Solo deseo que la justicia sea justa... Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre... un año de sufrimiento un año para salir adelante un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo Kichan Pavón”, denunció en las redes sociales.

Luego de su presentación en la Justicia, había ampliado su testimonio en una entrevista con el programa Cortá por Lozano, que transmite Telefe: “Abusó de mí dentro de un baño. Viví un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón”.

“Luego del acoso, él se retiró del baño como si nada y me dejó ahí tirada. Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así. Cristian salió del baño, agarró el parlante y dijo: ‘Se terminó la fiesta, vámonos’. Y se fue con sus amigos. Yo lo empujé de bronca, se le cayó el teléfono y se le rompió. Al poco tiempo me enteré de que al irse del lugar, les dijo a sus amigos: ‘Esta culiada me rompió el teléfono’, como si fuera eso lo importante”, había señalado la denunciante, que reveló que mantenía una relación sentimental informal con Federico Pavón, uno de los hermanos del delantero.

Cuando la acusación tomó estado mediático, los abogados que representan a Cristian Pavón la desmintieron mediante un comunicado: “La denuncia en contra del señor Pavón es falsa. Por ello, Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia".

"En esa denuncia, Pavón fue convocado como testigo y aportó todo lo que conocía sobre los hechos por él denunciados”, aseguraron los letrados Gabriel y Gerard Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari.