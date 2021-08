Pierre de Coubertin, su legado

Recordado por instituciones de alto prestigio.

Pierre de Coubertin es recordado por instituciones de alto prestigio que se encuentran en diversas partes del mundo. Actualmente 22 escuelas en todo el mundo colaboran en la red de escuelas Coubertin. Siendo la número 22 el Instituto Coubertin de América, ubicado en el Estado de Oaxaca.

Lo que les interesa a las actuales escuelas Pierre de Coubertin es hacer de los deportes algo clásico y cotidiano en la vida del ser humano. La mayor parte de las escuelas Coubertin se enfocan a áreas de educación media superior y licenciaturas.

Sin embargo, la escuela que se encuentra en el estado de Oaxaca, maneja desde preescolar hasta preparatoria bilingüe.

Estas instituciones se guían por sus célebres frases como lo es la de:

"Lo más importante no es ganar, si no competir, así como lo más importante en la vida no es el triunfo, si no la lucha, lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien".

