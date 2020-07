El piloto de Turismo Carretera, Christian Dose, se hizo un hisopado y su resultado fue positivo por Coronavirus. El hombre de 50 años está bien de salud y tendrá que cumplir con el protocolo que corresponda.

“Me llamaron para decirme que era positivo. Considero que lo peor ya pasó y fue el pico de fiebre que tuve en la madrugada del domingo. Ahora estoy con leve dolor de cabeza. Muscularmente me duele a la altura de la cadera pero en líneas generales estoy bien. Me da bronca la situación porque yo nunca tuve nada. Jamás me enfermé y me toco en esta”, dijo Dose.