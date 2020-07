Alexander Medina habló en Sportia, confirmó que está muy cerca de renovar con Talleres y mostró su disconformidad con la imposibilidad que tienen los jugadores de entrenarse como corresponde en los lugares con baja circulación de casos de Covid-19.

-El hincha de Talleres quedó muy contento con tu trabajo, ¿se puede decir que es un hecho tu continuidad?

- Está todo dado para seguir con este proyecto. Hace un año el presidente nos vino a buscar para comenzar este proyecto y la verdad que estamos muy satisfechos de ambas partes. Yo creo que no está culminado el trabajo. Fue un año muy bueno para nosotros en forma colectiva donde se lograron varios de los objetivos planteados. Lamentablemente el torneo se terminó diez fechas antes, pero estaba todo dado para seguir por la buena senda. Se logró la clasificación a la Copa Sudamericana. Fuimos protagonistas en el juego y varios jugadores jóvenes se han proyectado de cara al futuro. Es más, ya tuvimos dos bajas significativas para la próxima temporada. Y ahora estamos armando lo que va a venir con el que queremos seguir siendo protagonistas, competitivos y queremos ir por más, estableciendo a Talleres en las mejores posiciones del fútbol argentino.

-En Córdoba se puede correr, se pueden hacer varias actividades, pero la AFA dictaminó que nadie se puede entrenar. ¿Qué opinión tenés sobre esto?

- Nosotros estamos tratando de aprender y de convivir con esta pandemia. A medida que fue pasando el tiempo fue evolucionando todo para contrarrestar esta situación que vive la sociedad. Hay provincias que están mejor que otras y yo soy partidario de que en aquellos lugares que estén aptos para hacer trabajos físicos, se los pueda realizar.

-Te parece insólito que no puedan entrenarse.

- No sé si insólito, pero sí que hay que tener sentido común. Nuestros futbolistas son profesionales, viven de su físico, de estar bien. No hay que poner todo en la misma bolsa. Si hay industrias que pueden trabajar y otras no, lo mismo pasa con las diferentes provincias. Si está la posibilidad que en Mendoza, Córdoba u otra provincia, ¿por qué al futbolista no se le puede otorgar el permiso de entrenar como corresponde? ¿Por qué tenemos que ser egoístas? No estoy diciendo que yo tengo que estar ahí como entrenador, sino que se entrene para no perder masa muscular, para no aumentar peso graso. Hay que cuidar a nuestros futbolistas, es nuestro patrimonio. Si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, no hay ventaja deportiva. Eso es demagogia pura. Yo no estoy planteando de entrenar con el equipo, ni las fases de juego, ni los sistemas. Estoy tratando de procurar que nuestros futbolistas no pierdan su herramienta, que es su físico.