Polémica por el video que realizó un club español para el Día de la Mujer

El Sporting de Gijón, equipo de la Segunda División de España, generó una gran polémica con un video que publicó en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes 8 de marzo, y en el cual muestra a una seguidora realizando tareas de limpieza.

El spot fue criticado por la aparición de una seguidora del club realizando tareas de limpieza en el estadio El Molinón, antes de dibujar el símbolo de la mujer en el centro del campo.

El intento de tributo superó el millón de reproducciones en pocas horas, pero recibió críticas por su interpretación.

“Un símbolo que nos une generación tras generación”, escribió la cuenta de X (anteriormente Twitter) del conjunto rojiblanco junto a un corazón violeta. En las imágenes se observa a una joven vestida con indumentaria del conjunto español mientras se encuentra arrodillada en el césped limpiando y alineando las marcas del terreno de juego.

Posteriormente, la protagonista del video agarra una máquina para trazar líneas y completa el símbolo femenino bajo el círculo central. Sin embargo, en las redes sociales quedó en claro que no se entendió cuál era el impacto que buscaba generar este spot y muchos espectadores consideraron desacertada la manera de representar este mensaje.

“En el Día de la Mujer, polémica por el video del Sporting de Gijón”, escribió el diario italiano La Gazzetta dello Sport en su edición web. “Muchos aficionados criticaron la escena inicial, en la cual la niña está arrodillada y limpiando el terreno de juego”, puntualizó el rotativo.

La crítica tampoco se hizo esperar en las redes sociales, ya que varios usuarios comentaron con desaprobación y sugirieron que el vídeo perpetúa una imagen tradicionalista de las tareas de las mujeres, justo en una fecha destinada a destacar la igualdad y la lucha contra la discriminación.

“Decidme que el Sporting no acaba de subir un vídeo de una tía limpiando para felicitar el 8M, tiene que ser coña”, fue una de las respuestas que recibió el tuit. “Como se nota a leguas que los que idearon este anuncio son TODOS hombres... Anuncio del Sporting felicitando el Día de la Mujer y ponen a una fregando y limpiando... ¡Vamos, NO ME JODAS!”, añadió otro usuario.

“Júramelo que has puesto a una mujer pasando una escoba en el día de la mujer”. “Lo peor es que a alguien le pareció una buena idea...”, fue otro de los comentarios que recibió el video.

Mientras que otra internauta intentó matizar las críticas: “Hace años, las mujeres en el fútbol se dedicaban a limpiar y poco más... ahora afortunadamente ya no es así. Parece que algunos se ríen del Sporting por este vídeo: imagino que no saben lo que es la ironía o el doble sentido”.

La repercusión fue tal que el director de comunicación de la entidad, Carlos Andrés Llamas, se refirió al tema con el medio español Relevo y fue autocrítico: “El día es jodidísimo. No somos tan gilipollas como para poner a una mujer barriendo.

Cuando provocas esta reacción, es evidente que la idea está mal ejecutada. Para pintar el símbolo de Venus y que resaltase sobre el resto, había que borrar alguna línea. Lo está humedeciendo. No es una chica barriendo. El error fue grabar el proceso. Está claro, el error es muy grave, es una cagada”, afirmó.