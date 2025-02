Por la ola de calor, la Liga Profesional modificó gran parte de las fechas 4 y 5

Como consecuencia de las altas temperaturas que afectan a gran parte del país en este inicio de año, desde la Liga Profesional tomaron nota y decidieron modificar los horarios de varios partidos correspondientes a las Fechas 4 y 5 del Torneo Apertura. Así, estos encuentros iniciarán más tarde, para intentar aplacar los efectos de la ola de calor.

Ya por la Fecha 3 se vieron algunas escenas en los distintos estadios del país en donde los bomberos usaban sus mangueras para mojar a la gente y permitirles refrescarse, en medio de temperaturas que, en algunos casos, alcanzaron los 40° en horarios de partidos. Así, si bien se espera que las temperaturas bajen a partir de la actual semana, desde la Liga Profesional informaron las modificaciones de horarios para las próximas dos jornadas.

De todos los cambios, quizás los más llamativos para la Fecha 4 sean los de los partidos de Independiente Rivadavia vs. Estudiantes, Unión vs. Argentinos y Racing vs. Boca, que se atrasarán una hora y comenzarán a las 22.15 del viernes -para los dos primeros- y del sábado -para el clásico-. En tanto, el duelo entre River e Independiente del sábado comenzará a las 20.15.

Uno por uno, los horarios modificados para las Fechas 4 y 5 del Apertura 2025

Fecha 4

Viernes 7 de febrero

17.45 - Banfield vs. Belgrano (Zona A) - estaba programado originalmente a las 17

20.00 - Central Córdoba vs. Newell’s (Zona A) - estaba programado originalmente a las 19.15

20.00 - Huracán vs. Tigre (Zona A) - estaba programado originalmente a las 19.15

22.15 - Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (Zona A) - estaba programado originalmente a las 21.30

22.15 - Unión vs. Argentinos (Zona A) - estaba programado originalmente a las 21.30

Sábado 8 de febrero

18.00 - Vélez vs. San Lorenzo (Zona B) - estaba programado originalmente a las 17.00

19.30 - Rosario Central vs. Atlético Tucumán (Zona B) - estaba programado originalmente a las 17.00

20.15 - River vs. Independiente (Zona B) - estaba programado originalmente a las 19.15

22.15 - Racing vs. Boca (Zona A) - estaba programado originalmente a las 21.30

Fecha 5

Martes 11 de febrero

17.45 - Barracas Central vs. Central Córdoba (Zona A) - estaba programado originalmente para las 17

20.00 - Boca vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - estaba programado originalmente para las 19.15

20.00 - Estudiantes vs. Banfield (Zona A) - estaba programado originalmente para las 17

22.15 - Belgrano vs. Aldosivi (Zona A) - estaba programado originalmente para las 21.30

22.15 - Tigre vs. Racing (Zona A) - estaba programado originalmente para las 21.30

Miércoles 12 de febrero