Racing igualó por 1 a 1 con Colo al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Monumental David Arellano de Santiago, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2025.

El equipo chileno se había puesto en ventaja a los nueve minutos, con un remate del mediocampista Lucas Cepeda desde el borde del área, pero el mediocampista Martín Barrios igualó el partido a los 41 minutos.

La igualdad deja a Racing parcialmente en el primer puesto del grupo, con cuatro unidades y un partido más que Bucaramanga de Colombia. Mientras que Colo Colo quedó en la tercera posición con dos unidades, restándole definir el partido ante Fortaleza de Brasil, que tuvo que ser suspendido.

En la próxima fecha, la “Academia” tendrá que visitar a Atlético Bucaramanga, el martes 5 de mayo a las 19:00, mientras que Colo Colo visitará a Fortaleza el mismo día, a las 21:30.

Síntesis:

Estadio: Monumental David Arellano.

Arbitro: Juan Benítez (Paraguay).

VAR: Ulises Merelas (Paraguay).

Colo Colo: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Arturo Vidal, Esteban Pávez, Lucas Cepeda; Claudio Aquino; Javier Correa, Salomón Rodríguez. DT: Jorge Almirón.

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Adrián Martínez, Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 9m. Lucas Cepeda (C).

Gol en el segundo tiempo: 41m. Martín Barrios (R).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Santiago Solari por Matías Zaracho (R); 23m. Vicente Pizarro por Arturo Vidal (C); 28m. Martín Barrios por Gastón Martirena (R), Luciano Vietto por Ignacio Rodríguez (R); Erick Wiemberg por Lucas Cepeda (C) y Marcos Bolados por Salomón Rodríguez (C); 35m. Adrián Balboa por Maximiliano Salas (R).