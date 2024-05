Racing liquidó por 3 a 0 a Coquimbo Unido como local, en el estadio Presidente Perón, quedó como único líder del grupo H de la Copa Sudamericana y quedo a un paso de octavos de final.

Con doblete de Adrián “Maravilla” Martínez, uno de ellos de penal y Juan Nardoni fueron los autores de los goles del conjunto comandado por Gustavo Costas.

Con este resultado, Racing encabeza su grupo con 12 puntos, con 4 victoria y 1 derrota, y abrochó el boleto a la próxima instancia. La tabla la continua Bragantino con 9 puntos, con un partido menos, Coquimbo Unido con 4 y último Sportivo Luqueño con un solo punto.

Síntesis

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Racing: Gabriel Arias, Facundo Mura, Marco Di Césare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas, Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Santiago Solari, Adrián Martínez, Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Dylan Escobar, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Alejandro Camargo, Dylan Glaby, Luciano Cabral, Cristopher Barrera, Andrés Chávez, Benjamín Chandia. DT: Fernando Díaz

Goles en el segundo tiempo: 9m y 25m Adrián Martínez (R), 16m Juan Nardoni (R)

Cambio en el segundo tiempo: (Inicio) J. Carbonero por S. Solari (R), 16m A. Azocar por A. Camargo y N. Johansen por B. Chandia (C), 27m S. Galani por C. Barrera y E. Hernandez por A. Chavez (C), 28m R. Martinez por A. Martinez (R), 36m B. Zuculini por B. Rodriguez y A. Urzi por M. Salas (R), 40m S. Cabrera por J. Cornejo (C), 44m A. Almendra por J. Nardoni (R)

Incidencias en el segundo tiempo: Expulsado 24m Manuel Fernández (C).