Rafa no estuvo presente en los últimos dos Grand Slams de la temporada y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por distintos dolores.

En la presentación de su nuevo documental se declaró “ilusionado” por regresar a las pistas porque siempre encontró la “forma de salir adelante”. Rafa mantiene el hambre de gloria que lo convirtió en uno de los mejores en el deporte y ya concentra todas sus energías en el regreso a las canchas: “Lo que no estaba en el guion era estar cojo a día de hoy. Los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Me han tocado cosas fantásticas en mi carrera, mejor de lo que hubiera soñado jamás, también complicadas a nivel de lesiones, pero siempre ha habido la forma de salir adelante”.