Rayados de Monterrey presentó una queja ante Concacaf por lo sucedido ante el Inter Miami de Lionel Messi

La Concacaf Champions vivió momentos de alta tensión durante y después del enfrentamiento entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, encuentro celebrado el 3 de abril en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. En un partido que culminó con un marcador de 2-1 a favor de los mexicanos, la disputa no se limitó al terreno de juego, ya que incidentes en la zona de los vestidores capturaron la atención y desataron polémica.

Desde el bando de Monterrey, Nicolás Sánchez, parte del equipo técnico dirigido por Fernando Ortiz, compartió que figuras destacadas como Lionel Messi y el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino expresaron su disgusto con la actuación de los árbitros durante el partido. Esta inconformidad llevó al equipo mexicano a presentar una queja formal ante la Concacaf, solicitando una revisión de los hechos. “Informamos que hemos manifestado a la Concacaf nuestra postura oficial sobre los hechos desafortunados ocurridos en la zona de vestidores”, se señaló en el comunicado emitido por el club en su cuenta en la red social X (anteriormente denominada Twitter).

A la espera del veredicto de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe el comunicado de los Rayados de Monterrey subraya la urgencia de abordar la situación: “Esperemos que la Concacaf tome las medidas correspondientes”.

La vuelta por los cuartos de final de la Concacaf Champions se llevará adelante el miércoles 10 de abril, desde las 23.30 (hora de Argentina), en el Estadio BBVA de Nueva León. Antes, Las Garzas chocarán este sábado contra Colorado Rapids por la MLS y los mexicanos visitarán el domingo a Cruz Azul por el Torneo Clausura de la Liga MX.

“Cuando entran los árbitros los encara Messi y le dice de todo. De todo, de todo, de todo a los 3, 4 árbitros. De todo. Detrás de él, el Tata Martino. Pero desubicadísimolos dos. Cosa que si nosotros hacíamos eso nos echan a la mierda. Lo siguieron hasta la puerta del vestuario”, explicó Nicolás Sánchez en un audio que rápidamente se convirtió en viral. En otro fragmento, el integrante del cuerpo técnico de Rayados añadió que Messi “me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad. No me tocó, porque yo no reaccioné. Ni lo miré. Pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del Diablo. Y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos?, ¿quién sos salame?, ¿a quién te comiste? Creo que no lo insulté, pero como no lo miraba, no contesté nunca, peor”.

Fernando Ortiz, por su parte, anteriormente había optado por una actitud mucho más conciliadora al manifestar públicamente que “lo que sucedió va a quedar ahí. Son todas las cosas que se hablan, yo no voy a dar ninguna declaración con respecto a eso” y al afirmar que “es algo que surgió ahí. Mis intenciones siempre fueron las mejores. Pero lo dejamos ahí”.

En una línea similar a la del Tano se expresó Javier Morales, ayudante de campo del Tata Martino: “Lo más importante pasó adentro del campo. Es un partido de Copa, nosotros sabemos lo que representan estos partidos, se juegan con intensidad, se juega a muchas pulsaciones. Lo más importante pasó en el campo y jugamos contra un gran rival. Lamentablemente nos quedamos con diez jugadores y no pudimos mantener el resultado. Ahora nos toca ir a Monterrey e intentar hacerlo de la mejor manera para poder avanzar”,