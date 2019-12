Benzema evitó que el Real Madrid no llegue al Clásico por detrás del Barcelona. El francés marcó en el minuto 95 el 1-1 que le daba un punto de oro al equipo blanco que vio muy de cerca la derrota en Mestalla ante el Valencia.

Un punto que le sabe a gloria a los blancos que llegan al Camp Nou empatado con el Barça y desaprovechando la ocasión de hacerlo como líder tras el 2-2 de los azulgrana en San Sebastián.

Zidane se cansó de decir que lo único que le importaba era el partido de Valencia y no el Clásico, pero dejó a Casemiro en el banquillo en Mestalla. Y es que una cosa es lo que el técnico dijo y otra, arriesgarse a ir al Camp Nou sin el brasileño.

Su papel en Mestalla lo hizo Valverde en un once blanco con Nacho como lateral izquierdo y no Militao como todo el mundo esperaba. Lo cierto es que el Madrid no echó de menos a Casemiro ni a un lateral zurdo nato en el arranque del encuentro en Mestalla.

Los blancos, conscientes que una victoria supondría llegar al Camp Nou como líderes, salieron a por todas. Los de Zidane fueron los dueños del balón y del inicio del partido ante un Valencia muy defensivo y que confiaba en un pase largo a Rodrigo o Ferran Torres para sorprender a Courtois.

Los cambios le dieron vida al Real Madrid en ataque, pero el que marcó fue el Valencia. Fue Carlos Soler el que puso el 1-0 en el marcador al culminar una gran jugada del equipo che por la banda derecha que culminó el canterano rematando solo en el corazón del área del Real Madrid.

Zidane puso todo lo que tenía en el campo y dio entrada a Jovic quitando a Modric buscando el empate.

A pesar de la acumulación de delanteros, el Madrid estuvo más cerca de encajar un segundo gol que de empatar, pero el Valencia desaprovechó sus ocasiones y lo acabó pagando.

Jovic marcó pero se lo anularon por fuera de juego y el que no falló fue Benzema en el minuto 95 en la última acción del partido.

Todo nació de un saque de esquina que subió a rematar Courtois que fue clave en ese gol. El meta cabeceó el centro, peleó el rechace de ese remate,el balón le cayó a Benzema que marcó el 1-1 con el que acabó el encuentro.