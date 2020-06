Ricardo Gareca, entrenador de la selección de Perú, y ex director técnico de Talleres, fue entrevistado esta mañana en el programa Pailos Bar, que emite todas las mañanas Canal 10. De tupida barba, generada a lo largo de la cuarentena, "El Flaco" habló de temas relacionados al club albiazul, en el que conquistó la Copa Conmebol en 1999 y participó poco tiempo después de la Copa Libertadores de América, y de su vínculo con Córdoba.

Sobre esto último, Gareca no descartó la posibilidad de volver a vivir en esta ciudad o en Villa Carlos Paz. "De Córdoba me acuerdo de todo. Cuando llegué me instalé en el hotel del Automóvil Club Argentino. Después fui a vivir a un departamento. Y cuando vino mi familia, nos fuimos a vivir a Villa Carlos Paz, en donde mis hijos hicieron el primario y el secundario. Tuvimos en Córdoba una muy buena calidad de vida. No descartó que dentro de un tiempo, tal vez, pueda volver a vivir allí".

Sobre su vida en Perú, "El Tigre" dijo que está sólo, ya que parte de su familia está en Buenos Aires y otra en Córdoba, y que a nivel laboral recién están comenzando a trabajar con un reducido cuerpo técnico, todo a nivel virtual, esperando el regreso a los entrenamientos de los jugadores.

Consultado por Fabián Torres sobre si le gustaría dirigir a Belgrano, teniendo en cuenta que junto a Marcela Palermo estaba "El Flaco Pailos, confeso hincha celeste, Gareca, después de sonreír, respondió: "Está medio complicado. Quiero vivir tranquilo en Córdoba".

Al tener tan próximo el 5 de julio, una fecha importante para el hincha de Talleres porque ese día en 1998 se consumó el ascenso en primera división al derrotar por penales a Belgrano, el DT manifestó: En Talleres pasé por todo tipo de momentos. Momentos buenos y momentos malos. Los momentos buenos fueron muy intensos, muy emocionantes. Y aun en los momentos malos recibí el apoyo del hincha de Talleres. Por eso le estoy tan agradecido".

