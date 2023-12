Pese al fuerte temporal que azotó a AMBA durante la madrugada, las elecciones en Boca se llevan a cabo con total normalidad. Pasadas las 15.00, ya habían votado más de 30 mil socios del Xeneize, entre ellos Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y candidato del oficialismo, que compite con Andrés Ibarra, que tiene a Mauricio Macri como vice. El Diez habló con los medios luego de emitir su voto y se mostró confiado.

"Contento porque ya van votando 30 mil socios, está siendo la fiesta que pensábamos que iba a ser, es lo que los hinchas se merecen. Estamos disfrutando mucho el votar en nuestro estadio, en el campo de juego. La verdad que se está disfrutando mucho así que la gente que está en la cancha que agarre el auto, que no se pierda de venir a votar, de pisar el campo de juego y a disfrutar de la fiesta de todos los hinchas, que esto es maravilloso", aseguró Román en rueda de prensa.

Una de las imágenes más importantes de la jornada fue cuando Riquelme salió de la carpa y una multitud se acercó a alentar por él. "Vamos a ganar, no tengo dudas. La gente a mi me quiere mucho, yo al hincha lo quiero mucho. Voy a morirme bostero igual que ellos, y hoy es un día en el cual tenemos que disfrutar. Por eso deseo que venga mucha gente a votar. Las carpas son una maravilla y es un lujo que estemos pasando este día. Hoy a la noche me imagino comiendo asado, festejando", completó.

Riquelme, los socios que votan aparte y su deseo de una elección histórica

"Están votando todos, la Cámara dio su veredicto, y estamos felices de que está siendo una fecha. Queremos que siga llegando gente. Para mí nada es distinto, yo soy un hincha más, igual que todos los bosteros. Tenemos la suerte de disfrutar el día de hoy, se complicó bastante porque tendríamos que haber votado el día 2, nos han puesto muchas trabas, pero está pasando lo que sabíamos que iba a pasar, que iba a ser una fiesta", declaró. "Yo soy hincha de mi club y quiero que voten todos los socios, es lo que hemos pedido desde el primer día. Queremos que no falte ninguno. Ojalá algún día superemos al Barcelona que hizo una votación de más de 57 mil. Tenemos mucha ilusión de que el hincha se siga acercando a nuestro estado, que pise el campo de juego donde jugaron nuestras estrellas. Para mí entrar al campo de juego es maravilloso, yo soy un hincha más", concluyó.