River - Boca juegan el Superclásico del Torneo Apertura 2025

Así llega River

El Millonario ha mejorado en sus últimas presentaciones y viene de conseguir un importante resultado en la Copa Libertadores: después de irse al entretiempo perdiendo 2-0 ante Independiente del Valle, el CARP tuvo una gran reacción y lo igualó con goles de Galoppo y Driussi. Un marcador que le sirve no solo para mantenerse en lo más alto de su zona, sino también para llegar bien anímicamente al encuentro contra el máximo rival.

River rescató un buen punto en Quito (EFE).River rescató un buen punto en Quito (EFE).

En cuanto al Torneo Apertura, el Millonario tuvo algunos malos resultados que impidieron que peleara por la cima, aunque de todas formas ya está clasificado a los octavos de final y actualmente se ubica en la cuarta posición de la Zona B con 25 unidades.

Tal y como era de esperar, Gallardo recibirá a Boca con su once de gala, que contará con su ya asentado 4-3-1-2, con Franco Mastantuono como enganche y Facundo Colidio y Sebastián Driussi como dupla de ataque.

Últimos partidos de River

Independiente del Valle 2 - 2 River | 23 de abril de 2025 | Copa Libertadores

Gimnasia 0 - 3 River | 18 de abril de 2025 | Torneo Apertura

River 1 - 1 Talleres de Córdoba | 13 de abril de 2025 | Torneo Apertura

River Plate 0 - 0 Barcelona | 8 de abril de 2025 | Copa Libertadores

Sarmiento 1 - 1 River | 5 de abril de 2025 | Torneo Apertura

Así llega Boca

El equipo de Fernando Gago encontró su mejor versión en el Torneo Apertura: lidera la Zona A y la tabla anula con 32 unidades, ya está clasificado a la próxima ronda e intentará ganar el grupo para tener ventaja de localía hasta las semifinales del certamen.

El Xeneize está en plena forma: viene de tres victorias al hilo y lleva seis triunfos en sus últimas siete presentaciones, por lo que buscará estirar su buen momento en el Monumental. Sin embargo, la mala noticia para el DT es que no podrá contar con Edinson Cavani debido a que el uruguayo sufrió un desgarro en uno de los últimos entrenamientos. Y además. Milton Giménez también sufrió una lesión y podría no llegar a tiempo para este encuentro, por lo que Pintita debe pensar que hacer si no puede contar con ninguno de sus dos 9.

Una de las opciones es que Exequiel Zeballos o Alan Velasco acompañen a Miguel Merentiel en la delantera, manteniendo el 4-3-1-2 de los últimos partidos. Otra opción es dejar a la Bestia solo en ataque e incluir un central más, retrasando un poco la posición de Carlos Palacios y jugar con un 5-4-1. Sin embargo, la baja del ex Banfield todavía no está confirmada y todavía podría ser titular en el Xeneize.

Últimos partidos de Boca

Boca 2 - 0 Estudiantes | 19 de abril de 2025 | Torneo Apertura

Belgrano 1 - 3 Boca | 12 de abril de 2025 | Torneo Apertura

Boca 1 - 0 Barracas Central | 6 de abril de 2025 | Torneo Apertura

Newell's Old Boys 2 - 0 Boca | 30 de marzo de 2025 | Torneo Apertura

Boca 4 - 0 Defensa y Justicia | 16 de marzo de 2025 | Torneo Apertura

Así salieron los últimos Superclásicos

Boca 0 - 1 River | 21 de septiembre de 2024 | Liga Profesional Argentina

River 2 - 3 Boca | 21 de abril de 2024 | Cuartos de Final, Copa de la Liga

River 1 - 1 Boca | 25 de febrero de 2024 | Copa de la Liga

Boca 0 - 2 River | 1 de octubre de 2023 | Copa de la Liga

River 1 - 0 Boca | 7 de mayo de 2023 | Liga Profesional Argentina



El partido se disputará este domingo 27 de abril de 2025 a las 15:30 en el Estadio Mâs Monumental.

Horario: 15:30

El partido será transmitido por las señales de ESPN Premium y TNT Sports.

FORMACIONES:

River Plate:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors:

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Alan Velasco o Exequiel Zeballos. DT: Fernango Gago.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Lucas Ariel Novelli Sanz

Asistente VAR: Diego Oscar Romero