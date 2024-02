River igualó en Tucumán ante Atlético y sigue al frente de la Zona A

El encuentro se llevó a cabo en el estadio José Fierro, en la capital tucumana, y River dispuso de un tiro penal para ganarlo, pero el remate de Esequiel Barco salió desviado por encima del travesaño, en la primera etapa.

Atlético, apoyado por una multitud que colmó el Monumental José Fierro, salió decidido a pelearle mano a mano el partido a River y en comienzo puso en más de una ocasión en apremios a Franco Armani y estuvo a punto de abrir el marcador en, sin dudas, sus mejores minutos en lo que va del torneo.

Tras ese ímpetu inicial del "Decano", River se acomodó en el campo, la tenencia de la pelota se dividió y comenzó a observarse el encuentro que se esperaba previamente.

A los 20 minutos, cuando River no había llegado, Marcelo Herrera recuperó la pelota en la línea de fondo por derecha, envió un centro que controló Facundo Colidio y cedió para Ignacio Fernández, quien fue derribado en el área por Néstor Breitenbruch y Nazareno Araza sancionó penal.

Tras tres minutos discusiones de los jugadores de Atlético Tucumán con el árbitro, y de Esequiel Barco y Miguel Borja por quién remataba el disparo, lo tomó el exfutbolista de Independiente y su remate fue despejado por José Devecchi con los pies, pero, tras la intervención del VAR, el juez decidió repetir la ejecución por invasión de campo de varios jugadores del conjunto local.

La discusión entre Barco y Borja continuó, y pese a que el entrenador riverplatense Martín Demichelis, muy molesto, indicaba desde afuera del campo que rematara el colombiano, el mediocampista desoyó las órdenes del DT, volvió a rematar y su tiro se fue desviado por encima del travesaño, cuando transcurrían 27 minutos.

A partir de entonces el partido se "planchó", pero lentamente Atlético recuperó el protagonismo y volvió a llegar con peligro al arco de Franco Armani, mientras que River perdió precisión y fluídez en el juego, por lo que se llegó a la final de la etapa con la sensación de que los tucumanos merecían el triunfo.

El comienzo del segundo tiempo llegó con la sorpresa de que Esequiel Barco fue reemplazado por disposición de un enojado Martín Demichelis, quien castigó al volante por no obedecer sus órdenes de no ejecutar el penal y lo sustituyó por el juvenil Franco Mastantuono.

La parte final se inició con menos intensidad en el juego y ya con River con el control de la pelota, pero sin llegadas, y con Atlético replegado y tratando de salir de "contra", vía por que estuvo a punto de abrir el marcador cuando Joaquín Pereyra estrelló un tiro en el palo izquierdo de Franco Armani.

Sobre los 24 minutos, quizás en la mejor jugada de River, Franco Mastantuono remató desde afuera del área y su disparo chocó contra el ángulo derecho de José Devecchi.

Se llegó al final con justo empate, tras una pálida imagen de River, que no se mostró como las últimas actuaciones, y una buena performance de Atlético Tucumán, que llegó sin triunfos al cotejo y con la dupla técnica Sergio Gómez y Favio Orsi en duda, pero cumplió y puso en apremios al líder y pudo ganar el partido.Con el empate, River alcanzó las 11 unidades y continúa al frente de la Zona A; al tiempo que Atlético suma 3 puntos y sigue en el fondo de las posiciones del grupo.

En la próxima fecha, la sexta, River recibirá el domingo venidero desde las 19.15 a Banfield, en el estadio Monumental; mientras que Atlético Tucumán visitará el lunes a Deportivo Riestra, a partir de las 17.

Síntesis

Atlético Tucumán: José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Alexis Flores y Matías Orihuela; Adrián Sánchez y Enzo Acosta: Renzo Tesuri, Joaquín Pereyra y Nicolás Castro; y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro y Nicolás Fonseca; Nacho Fernández y Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Franco Mastantuono por Esequiel Barco (R); 10m. Agustín Ruberto por Miguel Borja (R); 21m. Rodrigo Villagra por Rodrigo Aliendro (R); 26m. Nicolás Servetto por Marcelo Estigarribia (AT), Sergio Ortiz por Guillermo Acosta (AT) y Gonzalo Paz por Gianluca Ferrari (AT); 31m. Agustín SantAnna por Marcelo Herrera (R) y Agustín Palavecino por Facundo Colidio (R); y 32m. MateoCoronel por Nicolás Castro (AT).

Amonestados: Guillermo Acosta (AT); Enzo Díaz (R); Sebastián Boselli (R).

Incidencias: en el primer tiempo, 27m. Esequiel Barco (R) desvió un tiro penal.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental José Fierro