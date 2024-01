Rosario Central estrenó con un empate en Tucumán su título de campeón de la Copa de la Liga

Los rosarinos se pusieron en ventaja al promediar el primer tiempo a través de Luca Martínez Dupuy y terminaron esa etapa inicial mostrándose superiores a los dueños de casa.

Pero en el complemento los tucumanos salieron a buscar la paridad con una presión alta que fue metiendo atrás a los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que parecieron conformarse con la exigua ventaja a partir de la falta de profundidad del local.

Esa laxitud le terminó resultando fatal a los "canallas" porque los dirigidos por la dupla integrada por Sergio Gómez y Favio Orsi empujaron por abajo y por arriba, y por esa vía llegaron a la igualdad faltando 10 minutos.

Es que Elías Ocampo habilitó en una pelota aérea y el ingresado Mateo Coronel pudo vulnerar por única vez a Jorge "Fatura" Broun.Sin embargo el árbitro Pablo Echavarría anuló el tanto por presunta posición adelantada del goleador, pero intervino el VAR y después de casi cuatro minutos comprobó que el mencionado Ocampo estaba habilitando al ex Argentinos Juniors.

Para ambos equipos el futuro inmediato se ajusta a un apretado calendario por la Copa del la Liga, pero en lo mediato el conjunto auriazul tendrá que afrontar la Copa Libertadores y hoy quedó la sensación de que el plantel le puede quedar corto a Russo.

Ahora los tucumanos abrirán la segunda fecha el próximo lunes visitando a Instituto en Córdoba desde las 21, mientras que Rosario Central recibirá al día siguiente, martes, a Banfield, a partir de las 19.15.

Síntesis

Atlético Tucumán: José Devecchi; Alexis Flores, Nicolás Romero, Gonzalo Paz y Agustín Lagos; Joaquín Pereyra, Nicolás Castro, Adrián Sánchez y Matías Orihuela; Justo Giani; Marcelo Estigarribia. DD.TT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Rosario Central: Jorge Broun; Elías Ocampo, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Tomás O'Connor, Kevin Ortíz, Alan Rodríguez e Ignacio Malcorra; Maximiliano Lovera y Luca Martinez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 23m. Martínez Dupuy (RC).Gol en el segundo tiempo: 35m. Coronel (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Mateo Coronel por Giani (AT); 24m. Matías Bajamich por Paz (AT); 30m. Ariel Cervera por Martínez Dupuy (RC) y Lautaro Giaccone por Lovera (RC), 33m. Lucas Ambrogio por Castro (AT); Sergio Ortiz por Lagos (AT); Néstor Breitenbruch por Sanchez (AT) ;Mauricio Martinez por O'Connor (RC) y Juan Cruz . Komar por Quintana (RC) y 39m. Agustín Bravo por Ocampo (RC).

Amonestados: Romero y Coronel (AT). Rodríguez, Quintana y O'Connor (RC).

Estadio: Monumental Presidente José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Pablo Echavarría.