Eric Meza abrió el marcador para Colón a los tres minutos del complemento y Alejo Véliz empató, de penal, para Central, a los 10 de esa etapa.

Central y Colón jugaron un primer tiempo muy intenso en el que se repartieron la pelota y las llegadas. El local la tuvo más tiempo, pero no llegó tanto, y el visitante fue la antítesis porque la tuvo menos, pero llegó mejor.

El local llegó antes del minuto con una chilena de Veliz que pasó cerca del poste derecho y a los 6 minutos la pelota le pegó en el codo a Paolo Goltz, de espaldas y dentro del área, en una jugada que no pudo ser revisada por el VAR porque no funcionó, aunque el partido continuó con el visto bueno de los capitanes.

Colón tejió a los 14 minutos una buena jugada con un desborde de Meza por la derecha, cuyo centro fue conectado de derecha por Goltz, a las manos de "Fatura" Broun y Central respondió a los 15 minutos con un zurdazo de Campaz cerca del horizontal.

La visita generó su mejor jugada a los 19 minutos cuando Farías gambeteó desde la derecha su campo y tocó con Álvarez por la izquierda, quien fue a buscar la descarga de otra pared con Delgado, llegó al área y cruzó el remate, que rozó el poste izquierdo, con Broun vencido.

Central volvió a llegar a los 36 minutos con un buen derechazo de Malcorra, desde la izquierda del área, que pasó cerca del ángulo izquerdo, con Ignacio Chicco vencido.Y ambos volvieron a tener una situación clara cada uno. Central lo hizo a los 41 minutos cuando Quintana habilitó de primera a Campaz por la izquierda, quien le tiró el centro, Chiccó sacó con los puños y la pelota le cayó a Malcorra, quien se acomodó y remató de zurda, pero fue bien tapado por Nardelli.

Y Colón llegó en el tercer minuto de descuento cuando Meza metió un tiro libre furibundo, desde la punta izquierda, que Alan Rodríguez salvó al córner, de cabeza.

El complemento fue más intenso aún porque Central llegó antes del minuto con un zurdazo desviado del ingresado Infantino y Colón respondió a los 3 minutos con una gran jugada de Farías -la figura visitante, que antes del partido fue informado de la internación de su esposa que está próxima a dar a luz- desde la izquierda, quien lo dejó solo a Eric Meza por la derecha, que le pegó un derechazo muy fuerte al primer palo y abrió el marcador.

Central reaccionó a los 7 minutos con una gran jugada de Damián Martínez por la derecha del área, quien gambeteó a Delgado y a Álvarez, que lo tomó del cuerpo a la pasada y el "Gitano" cayó, en un penal muy discutido por todo Colón, que Alejo Véliz cambió por gol a los 10 minutos.Central volvió a llegar a los 17 minutos con una habilitación de Malcorra a Martínez, pero esta vez Chicco salvó hacia su derecha, en gran forma.

Colón respondió a los 19 minutos con una buena jugada colectiva en la que Ábila remató desde la derecha del área, Broun salvó a medias y Farías la recibió por la izquierda, pero remató muy alto.La visita tuvo otro ataque peligroso a los 26 minutos con un zurdazo apenas alto del ingresado Schott.

El partido se le fue de las manos al árbitro Nicolás Lamolina en el complemento en algunas jugadas puntuales como la de los 33 minutos, cuando el "Conejo" Benítez le pegó un codazo en la cara a Damián Martínez y el juez sólo lo amonestó.

Central volvió a llegar en el final con dos jugadas salvadas por el arquero visitante, en un derechazo de la figura de la cancha, Damián Martínez, a los 40 minutos, y en un tiro libre de Malcorra, a los 42-

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Tomás O'Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcora y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco y Juan Pablo Álvarez; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Gino Infantino por O'Connor (RC); 20' Augusto Schott por Meza (C); 28' Cristian Vega por Perlaza (C), Julián Chicco por Picco (C) y Jorge Benítez por Ábila (C); 39' Carlos Arrúa por Farías (C); 42' Luca Martínez Dupuy por Giaccone (RC) y Luciano Ferreyra por Malcorra (RC).

Amonestados: O'Connor, Mallo, Campaz y Ortiz (RC). Perlaza, Garcés, Picco y Benítez (C).

Cancha: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Nicolás Lamolina.