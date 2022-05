Cuarta vez en los últimos 10 años que Diego Schwartzman clasifica al menos a los octavos de final de Roland Garros. El 'Peque' derrotó al búlgaro Dimitrov por 6-3, 6-1 y 6-2 y avanza en el segundo Grand Slam del año.

Schwartzman es el único tenista argentino que queda en carrera en el Abierto de Francia. Jugará el domingo por la cuarta ronda con rival a confirmar. Será el ganador del partido entre el esloveno Aljaz Bedene y el serbio Novak Djokovic, actual defensor del principal trofeo de polvo de ladrillo.

El 'Peque' se tomó revancha de Dimitrov, que días atrás eliminó al argentino en el Masters 1000 de Madrid por 6-3 y 6-0.

“Gracias a todos por generar este ambiente increíble en este estadio. Hace poco jugamos con Grigor y me dominó, hoy cambiaron las cosas, mejoré mucho. Ayer pensé mucho en este partido, las condiciones me ayudaron, la cancha estaba más lenta, pero estuve muy enfocado. En el inicio del tercero las cosas se le estaban dando a él, pero me esforcé y se me dio. Tuve un gran partido” expresó Schwartzman.