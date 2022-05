La ilusión de Francisco Cerúndolo en Roland Garros terminó rápido tras ser eliminado en primera ronda frente al británico Daniel Evans en sets corridos.

Sin embargo, vivió un hecho insólito anoche en París. La primera versión del hecho cuenta que en estado de ebriedad Cerúndolo habría discutido con un taxista que se negó a viajar con 5 personas. El conductor llamó rápidamente a la policía y denunció al tenista argentino junto a un allegado.

Cerúndolo tuvo que aclarar lo sucedido a través de sus redes sociales: “Hola a todo, quería contarles que todo lo que se está mencionando en las redes es falso. Yo estaba con familiares a la noche pidiendo un taxi, y le pedí si nos hacía un favor y nos hacía subir a 5 personas. El taxista me dijo que sí, que lo esperara 2 minutos que iba a hacer algo y volvía. Cuando volvió y vio que hablábamos otro idioma, como que se asustó y nos dijo que al final cinco no, le preguntamos porqué, se puso nervioso y nos empezó a gritar, a tratarnos mal y dijo que iba a llamar a la policía”.

“Nosotros no le dimos importancia, nos fuimos al hotel para pedir otro taxi, y al minuto apareció la policía, y me interrogó a mí y a uno de mis familiares adentro del hotel, en el lobby, porque el taxista supuestamente dijo que lo habíamos agredido. Nos llevaron a la comisaría y luego de unas horas, porque era feriado y todavía no había nadie, después de corroborar a través de las cámaras de seguridad el hecho, se dieron cuenta que nada había pasado. Nos pidieron perdón porque no podían creer que por esto nos habían detenido. Yo estoy perfecto, sólo fue un mal momento. Gracias a todos por preguntar y por preocuparse”, explicó el tenista de 23 años.