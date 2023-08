Se jugó la segunda fecha de la Liga Municipal de Ajedrez

Se disputó la segunda fecha de la Liga Municipal de Ajedrez, edición 2023 en el salón de los espejos del Club Municipalidad, que organiza la Subsecretaría de Deporte y Recreación, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Gestión General de Gabinete de la Municipalidad de Córdoba con el apoyo de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.

Contó con la Dirección General de Guillermo Soppe y Juan Carlos Carranza y el arbitraje de Mathias Cabiche, Leandro Liste y Pablo Jacobo.

La maestra Mariel Argento, con 5 puntos, se adjudicó el certamen Abierto tras aventajar por mejor sistema de desempate al fuerte jugador de primera categoría Adrián Soria y a la joven ascendente ajedrecista de Capilla del Monte Camila Ferrín.

En las categorías los premiados fueron:• Sub 14: Renzo Uez• Sub 16: Santino Franco• Sub 18: Iñaki Abad• Mejor Femenina: Keilin Pérez• Mejor Supra 60: Guido Darwich

Torneo Infantil: Morella Arri ganó invicta el torneo Infantil tras lograr 5,5 puntos sobre 6 posibles. Segundo a media unidad fue Camilo Torero en una gran actuación, mientras que tercero se ubicó Mateo Coronel con 4,5.

Los premiados en las categorías fueron:• Sub 6: Emilia Ferreccio• Sub 8: Felipe Soria• Sub 10: Fabricio Verón • Sub 12: Ángel Cruz Gauna.