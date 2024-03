Se presentó el Torneo Oficial Top 10 “A” del Rugby cordobés

Es momento del inicio del Top 10 A de la Unión Cordobesa. Y es momento de la presentación del torneo que, como en otras oportunidades, se llevó a cabo en la sede integral de La Voz. Dirigentes y jugadores, reunidos para esa previa antes de que la acción comience este sábado 16.

Entre las autoridades, estuvieron Pablo Carballo, presidente de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR); Juan Cruz Tissera, presidente de la comisión de torneos de la UCR; Álvaro Cid, secretario de la UCR; Fernando Pérez y Manuel Sosa, vicepresidentes primero y segundo, respectivamente; Manuel Domínguez, referente del referato de la UCR.

Además, asistieron Félix Páez Molina, vicepresidente primero de la Unión Argentina de Rugby. Y otras personalidades del tugby local, como representantes de los 10 equipos que estarán en la competencia.

Jugadores no faltaron a la cita.

Estuvieron: Augusto Guillamondegui (36 años, apertura) de Córdoba Athletic; Jerónimo Milidoni (24 años, wing) de Jockey Villa María; Jenaro Calviño (29 años, ala) de Palermo Bajo; Facundo Alemanno (26 años, ala) de La Tablada; Alejo Freymann (19 años, pilar) de Urú Curé; Fausto Ferrero (20 años, tercera línea) de Tala; Fermín Bollo (19 años, tercera línea) de San Martín; Mateo Vara Paredes (24 años, centro) de Universitario; Leandro Nassif (23 años, hooker) de Jockey Club. No pudo estar en la ceremonia Aldo Brane (24 años, centro) de Córdoba Rugby.

Cada uno de ellos se mostró feliz de estar y de decir lo suyo. Es que en un video para La Voz contaron sus expectativas para la campaña. Desde Guillamondegui avisando que el Athletic va por el bicampeonato, hasta Nassif del Jockey anunciando que él sus compañeros irán a recuperar el protagonismo de los últimos tiempos. Todos, entre risas, se tiraron buena onda antes de esa primera jornada.

Pablo Carballo, la máxima autoridad de la UCR, tomó la palabra para ponderar el significado de la competencia.

“El primer torneo se jugó en 1931. Lo ganó Universitario. Y desde entonces, este torneo no dejó de hacerse nunca. Sólo cuando la pandemia no lo permitió. Es una muestra de lo que significa para nosotros y la comunidad del rugby. Habrá unos 700 jugadores que le darán vida cada fin de semana”, destacó.

“Queremos un rugby mejor, con orden, con profesionalismo. Reglamento, disciplina y juego. Porque Córdoba siempre se destacó por eso y esperemos que este levantemos la vara y evolucionemos. Y que niestros equipos sigan dando qué hablar en el contexto nacional”, amplió.

Para el final, le dedicó una palabras a esos jugadores que lo miraban y escuchaban: “Hagan que este torneo sea cada vez mejor”. Y hubo aplausos. Es que “ya se juega” el Top 10.

LO QUE HAY QUE SABER DEL TOP 10

La competencia arranca el 16 de marzo.

Formato de disputa: primera fase todos contra todos, para después dividirse en dos Zonas A y B, en las que se invertirán las localías. Los cuartos de final, semifinales y final se estarán disputando el próximo 20 y 27 de julio y la final se llevará a cabo el 10 de agosto.

FIXTURE PRIMERA 2024

FECHA 1 16/03/2024 Universitario vs Palermo Bajo Córdoba Athletic vs Jockey Villa María Urú Curé vs La Tablada Jockey CC vs Tala R.C. San Martin RC vs Córdoba Rugby

FECHA 2 23/03/2024San Martín RC vs UniversitarioCórdoba Rugby vs Jockey CCTala R.C. vs Urú CuréLa Tablada vs Córdoba AthleticJockey Villa María vs Palermo Bajo

Fecha Libre 30/03/2024

FECHA 3 06/04/2024Universitario vs Jockey Villa MaríaPalermo Bajo vs La TabladaCórdoba Athletic vs Tala R.C.Urú Curé vs Córdoba RugbyJockey CC vs San Martin RC

FECHA 4 13/04/2024Jockey CC vs UniversitarioSan Martín RC vs Urú CuréCórdoba Rugby vs Córdoba AthleticTala R.C. vs Palermo BajoLa Tablada vs Jockey Villa María

Fecha Libre 20/04/2024

FECHA 5 27/04/2024Universitario vs La TabladaJockey Villa María vs Tala R.C.Palermo Bajo vs Córdoba RugbyCórdoba Athletic vs San Martin RCUrú Curé vs Jockey CC

FECHA 6 04/05/2024Urú Curé vs UniversitarioJockey CC vs Córdoba AthleticSan Martín RC vs Palermo BajoCórdoba Rugby vs Jockey Villa MaríaTala R.C. vs La Tablada

FECHA 7 11/05/2024Universitario vs Tala R.C.La Tablada vs Córdoba RugbyJockey Villa María vs San Martin RCPalermo Bajo vs Jockey CCCórdoba Athletic vs Urú Curé

FECHA 8 18/05/2024Córdoba Athletic vs UniversitarioUrú Curé vs Palermo BajoJockey CC vs Jockey Villa MaríaSan Martín RC vs La TabladaCórdoba Rugby vs Tala R.C.

Fecha Libre 25/05/2024

FECHA 9 01/06/2024Universitario vs Córdoba RugbyTala R.C. vs San Martin RCLa Tablada vs Jockey CCJockey Villa María vs Urú CuréPalermo Bajo vs Córdoba Athletic

INICIO DE LA SEGUNDA FASE

SE DEVUELVEN LAS LOCALIAS

2da FASE – FECHA 1 08/06/2024PRIMERO A vs QUINTO ASEGUNDO A vs TERCERO APRIMERO B vs QUINTO BSEGUNDO B vs TERCERO BLIBRE: CUARTO BLIBRE: CUARTO A

2da FASE – FECHA 2 15/06/2024SEGUNDO A vs CUARTO ATERCERO A vs QUINTO ASEGUNDO B vs CUARTO BTERCERO B vs QUINTO BLIBRE: PRIMERO BLIBRE: PRIMERO A

2da FASE – FECHA 3 22/06/2024PRIMERO A vs SEGUNDO ATERCERO A vs CUARTO APRIMERO B vs SEGUNDO BTERCERO B vs CUARTO BLIBRE: QUINTO ALIBRE: QUINTO B

2da FASE – FECHA 4 29/06/2024PRIMERO A vs TERCERO ACUARTO A vs QUINTO APRIMERO B vs TERCERO BCUARTO B vs QUINTO BLIBRE: SEGUNDO ALIBRE: SEGUNDO B

Fecha Libre 06/07/2024

2da FASE – FECHA 5 13/07/2024PRIMERO A vs CUARTO ASEGUNDO A vs QUINTO APRIMERO B vs CUARTO BSEGUNDO B vs QUINTO BLIBRE: TERCERO ALIBRE: TERCERO B

TERCERA FASE

SE ENFRENTAN EL 2do Y EL 3ro DE CADA ZONA CRUZADOS (CUARTOS)SE ENFRENTAN EL 4to Y EL 5to DE CADA ZONA CRUZADOS (SEMIS x 7)

CUARTOS DE FINAL 20/07/20242do General ZONA A vs 3ro General ZONA B2do General ZONA B vs 3ro General ZONA A

SEMIFINALES x 7mo 20/07/20244to General ZONA A vs 5to General ZONA B4to General ZONA B vs 5to General ZONA A

SEMIFINALES x 1ro 27/07/20241ro General ZONA A vs Ganador Partido 21ro General ZONA B vs Ganador Partido 1

5to y 6to PUESTO 27/07/2024Perdedor Partido 1 vs Perdedor Partido 2

7mo y 8vo PUESTO 27/07/2024Ganador Partido 3 vs Ganador Partido 4

Fecha Libre 03/08/2024

FINAL 10/08/2024 Ganador Partido 5 vs Ganador Partido 6

3er y 4to PUESTO 10/08/2024 Perdedor Partido 5 vs Perdedor Partido 6

9no y 10mo PUESTO 03/08/2024 Perdedor Partido 3 vs Perdedor Partido 4