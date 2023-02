Sebastián Báez, Campeón de la quinta edición del Córdoba Open

Sebastián Báez (47° del ranking ATP) se quedó con la quinta edición del Córdoba Open, certamen que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, al vencer en una dura contienda de tres parciales a Federico Coria (67°). Además, sus compatriotas Máximo González y Andrés Molteni lograron la consagración en la modalidad de dobles.

“Tengo 22 años y estoy en el lugar que siempre soñé. Obviamente quiero más pero lo disfruto al máximo. Seguro lo festejaré con un buen asado con mi gente cercana”, remarcó Báez sobre el segundo título de su carrera (se había consagrado en Estoril 2022).

Luego del punto que le dio la victoria, el bonaerense protagonizó un abrazo sentido con su rival y, mientras recibía los aplausos sostenidos del público, se fundió en una celebración ruidosa con su grupo de trabajo, encabezado por Sebastián Gutiérrez.

Luego llegaría la premiación, que incluyó a Marcelo Denti, director de Planeamiento Comercial de Torneos, empresa organizadora del ATP 250 Córdoba Open; Manuel Calvo, vicegobernador de la provincia de Córdoba; Daniel Passerini, viceintendente de la Municipalidad de Córdoba; Héctor Campana, presidente de la Agencia Córdoba Deportes; Agustin Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis; Miguel Siciliano, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba; Victoria Flores, presidenta de Córdoba Obras y Servicios; Mariano Ink, director del ATP 250 Córdoba Open; y Carlos Sanches, supervisor de ATP.

“Es la mejor manera de acabar con la racha de derrotas, ganar un torneo en Argentina es algo muy difícil de describir con palabras. Estaban todos mis amigos, fue algo increíble. Seba Gutiérrez me apoyó desde que tengo uso de razón en mi carrera, le estoy muy agradecido”, aseguró el campeón. Baéz rescató especialmente el trabajo de su entrenador que lo acompañó desde el inicio y que, además, fue ideólogo del tatuaje que se realizó Báez cuando ganó en Estoril (“Why not me?”, pregunta en inglés con significado por qué no yo). “No tengo pensado si me voy a hacer otro, dependerá de una charla con mi equipo...así que vamos a ver si la semana próxima me ven con algo distinto”, señaló.

En la modalidad de dobles, Andrés Molteni revalidó su brillante historial en el Córdoba Open y, en pareja con el también argentino Máximo González, se adjudicaron el título. Superaron a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul con marcador de doble 6-4. Molteni se había consagrado en 2019 con el checo Roman Jebavy y en 2022 con el mexicano Santiago González; su compañero había sido finalista del torneo con Horacio Zeballos en la edición inaugural y logró sumar su nombre al listado de campeones.

RESULTADOS DE LA FINAL DE SINGLES DEL CÓRDOBA OPEN 2023

(4) Sebastián Báez (ARG) a (6) Federico Coria (ARG) por 6-1, 3-6 y 6-3

RESULTADOS DE LA FINAL DE DOBLES DEL CÓRDOBA OPEN 2023

(2) Máximo González (ARG) / Andrés Molteni (ARG) a (3) Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) por 6-4 y 6-4.