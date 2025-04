Sébastien Chabal y una alarmante confesión sobre su salud: “No recuerdo ni un solo partido”

Sébastien Chabal, uno de los rugbiers más emblemáticos del seleccionado francés en las primeras décadas del siglo XXI, sorprendió al mundo del deporte al revelar que no conserva recuerdos de los partidos que disputó como profesional, ni siquiera de sus participaciones con el equipo nacional. Según explicó, la pérdida de memoria es consecuencia de las múltiples conmociones cerebrales sufridas a lo largo de sus 16 años de carrera.

En una entrevista concedida al programa “Legend”, Chabal expresó: “Es cierto que no recuerdo ni un solo segundo de ningún partido de rugby que haya jugado. No recuerdo ni una sola de las 62 Marsellesas que he vivido”. El exjugador, que se retiró en 2014, formó parte de equipos como Bourgoin-Jallieu, Sale Sharks, Olympique Lyon y Racing 92, además de disputar 62 partidos internacionales con la camiseta de Francia, con la que conquistó dos veces el Torneo Seis Naciones (2007 y 2010).

Temido por su potencia física —1,91 metros de altura y 113 kilos—, Chabal fue rival de Los Pumas en el Mundial 2007, donde el seleccionado argentino venció dos veces al conjunto local. A pesar de la trascendencia de aquellos encuentros, el exrugbier confesó no tener ningún registro mental de esos momentos: “A veces le digo a mi mujer: ‘De hecho, creo que no era yo quien jugaba al rugby’”.

En su testimonio, el exjugador también reconoció no recordar momentos personales clave, como el nacimiento de su hija, lo que generó una fuerte reacción en el ámbito del rugby internacional. Chabal señaló que antes de comenzar su carrera profesional no presentaba estos síntomas, y lamentó que durante su etapa como jugador no se prestara la misma atención que hoy se le da a la prevención y tratamiento de lesiones cerebrales.

La revelación reavivó el debate sobre los impactos de los traumatismos en el rugby de alto rendimiento y puso nuevamente en foco las medidas de protección que impulsa World Rugby en la actualidad.