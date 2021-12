Sebastien Loeb correrá con Ford en Montecarlo

Tras una larga negociación que ha tocado a su fin, el francés pilotará el Puma híbrido en la primera cita del Mundial. El anuncio se ha hecho público con la lista de inscritos de la cita monegasca ya cerrada.

En Ford pidieron una prórroga para notificar su alineación definitiva, que será de cuatro coches, el del campeón galo y los pilotados por Craig Breen, Adrien Fourmaux (que también ha sido confirmado como piloto oficial para todas las pruebas de la temporada) y Gus Greensmith. No se especifican más participaciones de Loeb, pero sí se confirma que seguirá con ellos el resto de la temporada como mentor del resto de pilotos, en especial Fourmaux, la última 'joya' de la cantera francesa de rallys. Loeb, que correrá con Isabelle Galmache como copiloto.

“Estoy contento de poder trabajar con ellos. Desde el principio de mi carrera he competido contra Ford, pero siempre he sabido que Malcolm era alguien muy implicado en su equipo y apasionado de los rallys, y siempre hemos tenido una buena relación. Estoy muy ilusionado con Montecarlo, es un reto realmente emocionante”.

“Cuando probé el coche me impresionó mucho lo bien equilibrado que estaba, y lo potente que es con el sistema híbrido. Disfruté mucho. Me gusta lo que hago, siempre he disfrutado conduciendo, pero competir en una prueba del WRC supone una sensación increíble. Es algo que me encanta, y creo que todavía puedo ser competitivo. Puede que Montecarlo no sea el evento más fácil para empezar con un equipo, ya que nos podemos encontrar con condiciones complicadas. Pero tengo buenos recuerdos de este rally y siempre hay un ambiente increíble en torno a él", comento Loeb