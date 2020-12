El francés Sébastien Ogier (Toyota) se consagró este domingo campeón del Mundial de Rally por séptima vez en su carrera, con el triunfo en el legendario circuito de Monza, secundado por el estonio Ott Tänak y el español Dani Sordo.

2020 WRC CHAMPION - Sébastien Ogier



"Estoy muy contento pero no salto de alegría porque hay mucha gente sufriendo este año, así que quiero permanecer recatado", dijo Ogier a través de una videoconferencia para la prensa según consignó la agencia de noticias AFP.



"Me siento muy bien porque no veníamos aquí con todas las cartas en la mano. Habíamos perdido muchos puntos en el Rally de Turquía y no iba a ser fácil volver a la carrera por el título. Fue una temporada especial", dijo Ogier quien obtuvo su victoria 49 en el World Rally Championship.



Ogier, de 36 años, consiguió cuatro campeonatos con Volkswagen, entre 2013 y 2016, y dos con Ford en 2017 y 2018. De esta manera es el único piloto campeón con vehículos con tres marcas diferentes entre Peugeot, Lancia y Toyota.



El francés igualó en Fórmula 1 al británico Lewis Hamilton y al alemán Michael Schumacher con siete títulos y en WRC está a dos de Sébastien Loeb, su antiguo mentor.