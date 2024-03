Segunda fecha del Torneo de Béisbol Cordobés

EN PRIMERA DIVISION DOLPHINS SIGUE IMPARABLE, ORIENTALES Y ESCUELAS DICEN PRESENTE

La segunda fecha arrancó el martes 05 de marzo con el enfrentamiento entre Orientales y La Barra. El equipo Oriental (exLatribu) mantuvo su amplio dominio sobre los lupulosos (el torneo pasado barrio la serie 3-0), llevándose la victoria con un marcador de 9 carreras por 6. Destacó el excepcional trabajo del relevo amarillo, encabezado por Alejandro Sánchez y Leonardo Martínez. A pesar de un inicio dubitativo del abridor Jesús Marín, Martínez no solo fue el lanzador ganador si no que con el bate impulso dos carreras con un triple en tres turnos; la ofensiva de La Barra no pudo evitar la derrota con un solitario Albrecht que destacó con un doble y 3 RBI.

Dolphins demuestra su poder Contra Arias

El miércoles, el actual campeón de la categoría, Dolphins, mostró su poder al vencer por la vía del K.O a Arias con un marcador de 10 carreras por 0. Los lanzadores del equipo salado realizaron una exhibición de picheo, ponchando a 14 bateadores y permitiendo solo un hit en todo el juego. Ofensivamente destacaron Michael Depen, Tissera y Robles en la ofensiva. El relevista Elorza, de Arias, también tuvo una destacada actuación, ponchando a los tres que enfrentó.

El ganador del juego fue Sciarroni y el perdedor Luis Rivera. Escuelas Cordobesas se Impone ante Cuervos El jueves, el equipo de Escuelas Cordobesas de Béisbol no tuvo piedad y a pesar de contar con un equipo diezmado por algunas suspensiones, venció 13 carreras por 6 a Cuervos. Salvador Capdevilla brilló tanto en el bateo como desde la lomita, destacando con 5 carreras anotadas y lanzando 5 innings, ponchando a 6 rivales. El lanzador perdedor fue Gonzalo Charra.

EN RESERVA CUERVOS VUELVE A GANAR, ARIAS DICE PRESENTE Y DOLPHINS NO LEVANTA

El día sábado fue el turno para la categoría Reserva, en el camping San Martin el equipo de Cuervos Reserva logro su segunda victoria del año con un contundente marcador de 16 Carreras por 7 a su similar de Escuelas Reserva despiadada ofensiva rapaz de hasta 17 Hits, comandada por Nelson Barreto quien se fue de 3-3 con 3CA y 2RBI, así como una buena actuación de José López que con 5inn de labor de llevo la victoria, el derrotado fue Daniel Palacios.

En Club Dolphins el equipo Local fue emboscado por su similar de Arias Reserva una actuación sobresaliente de los bateadores celestes donde Bressan, Barreto, Machado, Pedoni y Ademei duplicaron en sus turnos al bate comandado una ofensiva de hasta 12 hits, para derrotar con marcador de 11 carreras por 7 al equipo salado, buena salida de Ezequiel Barreto con 4inn 2CP y 4K llevándose la victoria el derrotado fue Ribas que en 1 y dos tercios fue castigado con 8 CP, por Dolphins Pérez y F. Torino impulsaron 5 de las 7 carreras.

Para terminar el encuentro entre Orientales y Alas se debió suspender en el 1er inn cuando el equipo de Alas vencía 3-0 a los Orientales por problemas en el tendido eléctrico, el juego queda pospuesto y se realizara en una fecha posterior.

Tercera fecha:

Primera División :

Domingo 17 de Marzo

Arias vs ECByS a las 15:00 en Camping San Martín

Orientales vs Cuervos a las 15:00 en Club Cuervos

Miércoles 20 de Marzo

Dolphins vs La Barra a las 20:00 en Club Dolphins

Categoría Reserva :

Sábado 16 de Marzo

Dolphins vs Alas a las 15:00 en Camping San Martín

Arias vs ECByS a las 18:00 en Camping San Martín

Orientales vs Cuervos a las 15:00 en Club Cuervos

Vía Federación Cordobesa de Béisbol