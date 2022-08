Serena Williams, una de las mejores tenistas de mundo, anunció su retiro de las competencias profesionales.

“Es lo más difícil que podría imaginar. No quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”, expresó la norteamericana en diálogo con la Revista Vogue.

La oriunda de Michigan, tiene 40 años de edad y ganó 23 títulos individuales de Grand Slam. Ganó 7 títulos en el Abierto de Australia, 7 en Wimbledon, 3 en Roland Garros y 6 en el Abierto de Estados Unidos.

"Tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es la evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hoy en día, si tengo que elegir entre construir mi tenis, mi currículum y construir mi familia, elijo lo segundo”.

“Me he resistido a admitir que tengo que dejar de jugar al tenis. Es como un tema tabú. Sale a relucir y me pongo a llorar. Creo que la única persona con la que realmente he llegado a ese punto es mi terapeuta”.

Por ultimo destacó los sacrificios que como mujer debe afrontar, a la hora de seguir una carrera deportiva o tener una familia.

“Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría por ahí jugando y ganando mientras mi mujer está haciendo el trabajo físico de ampliar nuestra familia. Tal vez sería más un Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: me encanta ser mujer, y me encantó cada segundo del embarazo de Olympia”.