Seven de Dubai: Los Pumas no pudieron con Sudáfrica en la final

En Dubai, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora, número 2 del ranking mundial, arrancó el domingo dando un golpe histórico ante los All Blacks de Nueva Zelanda remontando el resultado en un increíble final para ir por el título frente a Sudáfrica, que lo venció 12-7 en el duelo por la medalla dorada.

Pese a jugar con un hombre de más por la amarilla a un jugador rival, el try de Matías Ostachuk -luego convertido- ilusionó a Los Pumas con una remontada que ya habían experimentado en los duelos de semifinales y de cuartos de final ante Samoa.

Sudáfrica, que se había adelantado con dos apoyos de Impi Visser y Shilton van Myk, se quedaron con la medalla dorada por haber tenido un trabajo impecable en el contacto, para neutralizar la velocidad de Marcos Moneta.

El equipo argentino buscaba su séptima conquista en la serie mundial luego de obtener dos veces el Seven de Estados Unidos (2004, 2009), dos el de Canadá (2022, 2023), una el de Nueva Zelanda (2023) y una el organizado en Londres (2023).

Más allá del lamento por la derrota en la final, se trató de una jornada histórica para Los Pumas por lo que había pasado un rato antes en tierras árabes.

El triunfo ante los All Blacks, muy celebrado por la Albiceleste, fue por 21-19, con dos tries consecutivos en el tramo final del encuentro, obra de Agustín Fraga, que había ingresado desde el banco de suplentes, y Gastón Revol, que a sus 37 años sigue siendo determinante no solo por su liderazgo sino también por el juego.

Los Pumas venían de consagrarse campeones de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, además del bronce obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el subcampeonato en el circuito de Seven de la temporada pasada.