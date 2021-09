Después de la derrota ante Tristán Suárez, el entrenador Marcelo Vázquez tuvo una reunión con el presidente Juan Manuel Cavagliatto y el director deportivo Daniel “Miliki” Jiménez.

Según diversas fuentes, el plazo para el entrenador sería el miércoles en Jujuy. En caso de no poder cambiar el rumbo del equipo, dejaría el cargo. Es que cayó muy mal cuando Vázquez sacó del partido a su número “10”, Rodrigo Garro, los “allegados” que estaban en la cancha se agarraron la cabeza.

Mientras tanto, el D.T. mendocino expresó que: “Plazos no me pongo, esto es día a día, partido a partido. Uno trabaja para que las cosas salgan. No creo en los plazos, sí creo en los proyectos, que se pueden cristalizar o no. Esto es hablar, buscar lo mejor siempre para la institución. Sabemos que las personas estamos de paso, sean jugadores o entrenadores. Soy un agradecido donde estoy, de las personas que han confiado en mi, como Juan (Cavagliatto). Lo demás se tendrá que hablar y buscar lo que creemos mejor para continuar".